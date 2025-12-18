Dumfries operato, stop di diversi mesi per l’esterno nerazzurro

Dumfries - Stadiosport.it

L’Inter ha iniziato a riflettere seriamente sulle possibili soluzioni per sostituire Denzel Dumfries, destinato a restare fuori per diversi mesi dopo l’intervento chirurgico alla caviglia effettuato a Londra nei giorni scorsi. Il problema fisico dell’olandese, che si stava trascinando più a lungo del previsto, dovrebbe tenerlo lontano dal campo per altri due o tre mesi, creando una situazione delicata nel momento chiave della stagione.

Finora Simone Inzaghi ha adattato Luis Henrique e Carlos Augusto sulla fascia destra, ma con l’avvicinarsi della fase decisiva tra campionato e coppe, in casa nerazzurra non viene esclusa l’ipotesi di un intervento sul mercato di gennaio.

Norton-Cuffy nel mirino dell’Inter

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei profili che stuzzica maggiormente l’Inter è quello di Brooke Norton-Cuffy, esterno del Genoa. Il classe 2004, arrivato in Serie A dall’Arsenal la scorsa estate, ha superato i problemi fisici che ne avevano limitato l’impiego nella passata stagione ed è diventato un titolare fisso nel 2025-26.

I numeri confermano la sua centralità nel progetto rossoblù: Norton-Cuffy ha giocato 90 minuti in 14 delle 15 partite di Serie A, saltandone solo una per squalifica. Continuità, fisicità e spinta offensiva sono qualità che lo rendono un profilo interessante per il sistema di gioco nerazzurro.

Costi e rapporti favorevoli tra le parti

Un eventuale assalto dell’Inter a gennaio non sarebbe però economico. La valutazione fatta dal Genoa si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra importante per un’operazione invernale. Tuttavia, a favorire i nerazzurri ci sarebbe l’ottimo rapporto con l’agenzia RocNation, che cura gli interessi di Norton-Cuffy.

La stessa agenzia ha già lavorato in passato su diverse operazioni legate a Romelu Lukaku e rappresenta anche Federico Dimarco e Luis Henrique, un dettaglio che potrebbe agevolare eventuali contatti.

Le alternative sul tavolo: Palestra e Belghali

Norton-Cuffy non è l’unico nome monitorato. L’Inter segue anche Marco Palestra dell’Atalanta, ma è consapevole delle difficoltà di trattare con la Dea, soprattutto a gennaio e dopo i recenti attriti legati al caso Ademola Lookman.

Più accessibile, almeno sulla carta, potrebbe essere Rafik Belghali dell’Hellas Verona, considerato una soluzione più pragmatica e meno onerosa per coprire l’emergenza sulla fascia destra fino al rientro di Dumfries o al mercato estivo.

Decisione ancora aperta

Al momento non è stata presa una decisione definitiva. L’Inter sta valutando se puntare su una soluzione temporanea o investire già ora su un profilo che possa rappresentare anche una risorsa per il futuro. Molto dipenderà dai tempi di recupero di Dumfries e dalle reali opportunità che offrirà il mercato di gennaio.

