Under 21, Islanda-Italia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 9-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Islanda-Italia, gara valevole per le qualificazioni al campionato europeo di calcio Under 21 in programma l’anno prossimo in Ungheria e Slovenia.

Dopo la roboante vittoria per 6-0 dell’Italia di Roberto Mancini contro la modesta Moldavia, anche la selezione Under 21 di Paolo Nicolato scende in campo questo pomeriggio per affrontare i pari età dell’Islanda guidati da Arnar Viðarsson. Una sfida da non sbagliare per gli azzurrini che, dopo aver perso per 3-0 contro la Svezia lo scorso 8 settembre, hanno bisogno dei 3 punti per agganciare in vetta la capolista Irlanda che giungerà nel Bel Paese martedì prossimo (si giocherà a Pisa). Giocarsi lo scontro diretto a pari punti con gli irlandesi rappresenterebbe infatti l’occasione giusta per Pinamonti e compagni di conquistare il primo posto nel Gruppo 1 che, a sua volta, vorrebbe dire qualificazione diretta all’Europeo che si terrà in Ungheria e Slovenia l’anno prossimo.

Tutto quello che c’è da sapere su Islanda-Italia Under 21 in programma oggi alle 17:30.

Le ultime sulle formazioni di Islanda e Italia

Per quanto riguarda le formazioni Viðarsson dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Gunnarsson in porta. Davanti a lui, Sampsted, Porkelsson, Olafsson e Gunnarsson. A centrocampo spazio a Thordarson, Hauksson e Ingimundarson. In attacco il trio formato da Willumsson, Gudjohnsen e Johannesson.

Anche Nicolato dovrebbe optare per il 4-3-3. Plizzari quindi in porta con, a fargli da scudo, Adjapong, Lovato, Gabbia e Frabotta. Centrocampo a tre con Frattesi, Zanellato e Maggiore. In attacco il tridente costituito da Sottil, Cutrone e Pinamonti.

Probabili formazioni Islanda-Italia

Islanda (4-3-3): Gunnarsson; Sampsted, Porkelsson, Olafsson, Gunnarsson; Thordarson, Hauksson, Ingimundarson; Willumsson, Gudjohnsen, Johannesson. All. Vidarsson.



Italia (4-3-3): Plizzari; Adjapong, Lovato, Gabbia, Frabotta; Frattesi, Zanellato, Maggiore; Sottil, Cutrone, Pinamonti. All. Nicolato.

Come vedere Islanda-Italia in diretta TV e streaming

Islanda-Italia sarà visibile esclusivamente su Rai Due a partire dalle 17:30. Via streaming sarà invece possibile assistere al match mediante l’apposito servizio offerto da RaiPlay.

Dove ascoltare la radiocronaca di Islanda-Italia

La radiocronaca di Islanda-Italia sarà disponibile, a partire dalle 17:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

Il precedente più recente tra le selezioni Under 21 di Islanda e Italia è quello della gara d’andata giocato al Paolo Mazza di Ferrara lo scorso 16 novembre. In quell’occasione gli azzurrini trionfarono per 3-0 grazie alle reti di Sottil e Cutrone (doppietta).

