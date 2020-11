Under 21, Islanda-Italia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 12-11-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Islanda-Italia Under 21, gara valevole per la 7° giornata del Gruppo 1 di qualificazione ad Euro 2021, non andata in scena lo scorso 9 ottobre.

A pari punti con l’Irlanda di Jamese Crawford e con un punto di vantaggio su Svezia e Islanda, gli azzurrini di Paolo Nicolato, supportati nell’occasione dalla momentanea selezione B guidata da Alberto Bollini, si apprestano ad affrontare, nella delicata trasferta di Reykjavik, i pari età islandesi non affrontati lo scorso 9 ottobre a causa di alcune positività al Coronavirus nel gruppo italiano. La sfida dello Stadio Víkingsvöllur (fischio d’inizio fissato alle 14:15 italiane) sarà la prima di un piccolo tour de force che vedrà i giovani azzurri affrontare poi in sequenza Lussemburgo (domenica 15 alle 17:30) e Svezia (mercoledì 18 alle 17:30).

Le ultime sulle formazioni di Islanda e Italia

Per quanto riguarda le formazioni Viðarsson dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Gunnarsson in porta. Davanti a lui, Sampsted, Porkelsson, Olafsson e Gunnarsson. A centrocampo spazio a Thordarson, Hauksson e Ingimundarson. In attacco il tridente formato da Willumsson, Gudjohnsen e Johannesson.

Anche Nicolato dovrebbe optare per il 4-3-3. Carnesecchi quindi in porta con, a fargli da scudo, Adjapong, Bellanova, Gabbia e Frabotta. Centrocampo a tre con Frattesi, Zanellato e Pobega. Davanti il trio costituito da Scamacca, Raspadori e Sottil.

Probabili formazioni Islanda-Italia

Islanda (4-3-3): Gunnarsson; Sampsted, Porkelsson, Olafsson, Gunnarsson; Thordarson, Hauksson, Ingimundarson; Willumsson, Gudjohnsen, Johannesson.

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Bellanova, Gabbia, Frabotta; Frattesi, Zanellato, Pobega; Scamacca, Raspadori, Sottil.

Come vedere Islanda-Italia Under 21 in diretta TV e streaming

Islanda-Italia sarà visibile esclusivamente ed in chiaro su Rai 2 a partire dalle 14:15. Via streaming invece il match tra islandesi e azzurrini sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Islanda-Italia

La radiocronaca di Islanda-Italia sarà disponibile, a partire dalle 14:15, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra le selezioni Under 21 di Islanda e Italia sono complessivamente 2 con un bilancio che vede gli azzurrini vincenti sia nella sfida del 1° settembre 2006, vinta 0 a 1 grazie ad un gol di Riccardo Montolivo, che in quella del 16 novembre 2019 vinta per 3 a 0 grazie ai gol di Patrick Cutrone (doppietta) e Riccardo Sottil.

