UEFA: istituita l’Under 21 B per il Covid-19

In vista degli impegni contro Islanda, Lussemburgo e Svezia, la FIGC ha istituito la Nazionale Under 21 B che affiancherà l’Under 21 A. Servirà per rispondere tempestivamente ad eventuali esigenze che potrebbero determinarsi in caso di contagi da Coronavirus.

Lo scorso ottobre, come molti ricorderanno, la Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato, nei giorni antecedenti la sfida contro l’Irlanda, poi vinta 2-0, era stata costretta a dare forfait a causa dei numerosi casi di Coronavirus che l’avevano interessata. Una mazzata tremenda che gettò nello sconforto gli azzurrini che proprio con gli irlandesi stanno contendendosi il primo posto nel Gruppo 1 di qualificazione.

Paolo Nicolato, CT della Nazionale Italiana Under 21.

La difficile situazione, allora, fu aggirata mandando in campo la selezione Under 20 di Alberto Bollini che grazie all’aiuto dei “veterani” Cutrone, Sottil, Ricci e Tonali, offrì una prova superba riuscendo a battere proprio grazie ai gol del cagliaritano e dell’ex Milan la quotata squadra del CT James Crawford. Una vittoria figlia di una preparazione perfetta che ha visto un gruppo non amalgamato rispondere comunque presente all’esigenza che si era presentata.

A distanza di un mese quindi, la FIGC, forte dell’esperienza maturata ad ottobre, ha deciso, in vista delle importanti sfide contro Islanda, Lussemburgo e Svezia di istituire una cosiddetta Under 21 B che affiancherà la selezione A in modo da rispondere tempestivamente ad eventuali chiamate qualora ce ne sia bisogno. I due gruppi saranno guidati da Paolo Nicolato e Alberto Bollini sotto la supervisione di Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali Giovanili del Club Italia.

Le due formazioni si ritroveranno in ritiro a Tirrenia e saranno ovviamente separate sia per gli alloggi che per gli allenamenti. Nella giornata di ieri la FIGC ha comunicato ai club le preconvocazioni per il suddetto ritiro, mentre venerdì ufficializzerà le convocazioni definitive.

