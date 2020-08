Ufficiale: Supercoppa UEFA con il 30% di tifosi

La Supercoppa UEFA, in programma il prossimo 24 settembre alla Puskas Arena di Budapest si giocherà a porte aperte con il 30% dei tifosi. Lo ha deciso oggi il Comitato Esecutivo dell’UEFA.

Archiviate le finali di Champions League ed Europa League che hanno visto Bayern Monaco e Siviglia prevalere rispettivamente su Paris Saint Germain ed Inter, possiamo dire che la travagliata stagione 2019-2020 è finalmente giunta al termine. Una stagione che speriamo non abbia repliche e che rimanga solo un brutto ricordo da mettere presto nel dimenticatoio.

Un’annata appena finita che lascia quindi il posto ad un’altra che non vede l’ora di cominciare. Le quattro squadre menzionate sopra avranno qualche giorno di vacanza in più rispetto alle altre visto che hanno smesso di giocare solo qualche giorno fa, ma saranno vacanze comunque brevi dal momento che la stagione 2020-2021 è ormai alle porte.

La Supercoppa UEFA ospiterà il 30% dei tifosi.

Bayern Monaco e Siviglia infatti, in attesa di tornare in campo nei rispettivi campionati, si incontreranno il prossimo 24 settembre alla Puskas Arena di Budapest per contendersi il primo trofeo della nuova stagione: la Supercoppa UEFA. Una partita che avrà il sapore, seppur parziale, delle sfide a cui eravamo abituati prima del lockdown.

Il Comitato Esecutivo UEFA ha infatti ufficializzato, nella giornata di oggi, la presenza dei tifosi allo stadio in occasione della sfida tra bavaresi e spagnoli. Sarà un esperimento, che ammetterà sugli spalti il 30% dei tifosi, attuato per studiare con precisione l’impatto che avrà il ritorno degli spettatori allo stadio. Aleksander Ceferin, numero uno della UEFA, ha già fatto sapere che tutte le altre gare delle competizioni europee resteranno a porte chiuse fino a nuovo avviso e che insieme alla federazione calcistica ungherese si studieranno tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute delle persone che andranno allo stadio il prossimo 24 settembre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS