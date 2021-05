Ufficiale: Sami Khedira annuncia l’addio al calcio

Sami Khedira appende le scarpette al chiodo. L’ex centrocampista di Stoccarda, Real Madrid e Juventus, attualmente in forza all’Hertha Berlino, ha deciso di chiudere col calcio giocato a 34 anni.

Quella di sabato pomeriggio contro l’Hoffenheim sarà l’ultima partita ufficiale di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco di origini tunisine ha infatti annunciato, nella giornata di ieri, il suo addio al calcio all’età di 34 anni. Un addio che arriva dopo una carriera ricca di successi divisa tra Germania, Spagna ed Italia.

Dalla Bundesliga conquistata con la maglia dello Stoccarda nel 2006-2007, passando per la Champions League vinta col Real Madrid nel 2013-2014, fino ai successi (5 campionati, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane) ottenuti con la Juventus tra il 2015 e il 2020. Nel mezzo, ovviamente, anche il mondiale vinto in Brasile con la Germania nel 2014, nel quale Khedira segnò un gol nel clamoroso 1-7 rifilato ai padroni di casa verdeoro nella semifinale di Belo Horizonte.

Khedira annuncia l’addio al calcio.

Ad annunciare l’addio al calcio del giocatore è stato prima l’Hertha Berlino tramite un tweet, poi lo stesso Khedira che ha riferito quanto segue:

Oggi è una giornata difficile, è molto difficile per me personalmente perché vorrei dire che la mia carriera all’Hertha BSC e la mia carriera calcistica si concluderanno sabato alle 17.15. È un passaggio difficile, ma quello giusto. 15 anni di calcio professionistico hanno lasciato il segno. Ma devo essere onesto riguardo alle condizioni in cui mi trovo e a cosa potrei ancora ottenere. Ho una rivendicazione su me stesso, una responsabilità verso il mio corpo. Voglio godermi anche altre cose. È stata una sensazione viscerale e una decisione emotiva. Ma sembra giusto. Sono assolutamente convinto che questo sia il passo giusto. Alla fine, la gratitudine supera quello che ho potuto provare, in tutte le stazioni e in tutti i club. Per me il calcio era ed è tutto.

