Calciomercato Juventus, addio Khedira: va all’Hertha Berlino

Sami Khedira è pronto a lasciare la Juventus: il centrocampista tedesco, ormai ai margini del progetto bianconero, si appresta a firmare il contratto che lo legherà all’Herta Berlino fino al giugno del 2023.

Si interrompe così un rapporto durato cinque stagioni e mezzo, coronato dalla conquista di cinque Scudetti, tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane, oltre al raggiungimento di una finale di Champions, persa nel 2017 contro il Real Madrid, sua ex squadra.

Il calciatore tedesco Khedira, in procinto di andare al Wolwerhampton è rimasto ancora bianconero. fonte: Twitter Khedira

Khedira-Juventus: storia di un rapporto ormai logoro

Un epilogo inevitabile per Khedira, che ha collezionato 35 presenze negli ultimi due anni e mezzo, molte delle quali semplici spezzoni di gara, e dall’inizio di questa stagione non è ancora sceso in campo. Tormentato da tanti problemi fisici, il tedesco ha finito per essere di troppo tra le file della Juventus, che già dallo scorso anno sta cercando di trovargli una nuova sistemazione.

Ora l’opportunità di tornare in patria, dove ad attenderlo ci sarà una squadra in cerca di qualità ed esperienza per agguantare l’obiettivo salvezza. Dopo aver svolto oggi le visite mediche di rito nella capitale teutonica, Khedira potrà intraprendere un’altra avventura nella sua ricca carriera. La Juventus si libera così di un ingaggio da ben sei milioni a stagione, per un calciatore che non ha mai avuto spazio tra le gerarchie di Andrea Pirlo.

