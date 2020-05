Ufficiale, niente riscatto: Durmisi e Ounas tornano alla Lazio e al Napoli

Notizia di qualche ora fa: il Nizza ha deciso di non riscattare Ounas e Durmisi. I due calciatori tornano al Napoli e alla Lazio.

È durata poco l’avventura di Adam Ounas e Riza Durmisi al Nizza. I due calciatori che erano finiti in prestito al club francese tornano rispettivamente al Napoli e alla Lazio.

Per quanto riguarda l’algerino del Napoli, è stato lo stesso club francese a comunicare la notizia. Nonostante le buone prestazioni offerte fino allo stop per Coronavirus (19 presenze e 4 gol tra campionato e Coppa di Francia), Ounas non verrà riscattato dal club rossonero.

Lo stesso accadrà quindi a Riza Durmisi della Lazio. Il danese era arrivato in Costa Azzurra lo scorso gennaio, ma le tristi vicende ormai note a tutti hanno fatto sì che anche l’avventura dell’ex Betis Siviglia, in Francia, non durasse. Questo il comunicato del Nizza in riferimento a Durmisi:

Prestato dalla Lazio a Le Gym durante il mercato invernale, Riza Durmisi non giocherà più con i rossoneri. OGC Nice ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto per il terzino sinistro. Riza ha totalizzato quattro presenze in Ligue 1 e giocato una partita di Coppa di Francia. Informato della decisione, il nazionale danese ha ringraziato il club per quest’opportunità e ha augurato il meglio per il futuro alle Aquile. OGC Nice ha augurato a Riza ogni successo per il resto della sua carriera.

