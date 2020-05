Calciomercato Napoli: Manchester United su Lozano

Calciomercato Napoli: il Manchester United punta Hirving Lozano. Il messicano, dopo una stagione anonima, può partire a fine campionato.

Come capita ormai da due mesi a questa parte, eccoci nuovamente pronti a trattare notizie di calciomercato. Come avrete ormai appurato, una delle società protagoniste di questa fase è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentis.

I partenopei infatti, tra notizie di partenze e notizie riguardanti possibili arrivi, sono sempre al centro dell’attenzione. L’ultima indiscrezione riguardante il club azzurro proviene stavolta dall’Inghilterra dove si ritiene che il Manchester United di Ole Gunnar Solskjær abbia messo gli occhi su Hirving Lozano.

Calciomercato Napoli: il Manchester United vuole Lozano.

L’attaccante messicano, fin qui, non ha certo vissuto una stagione felice alle pendici del Vesuvio. Prelevato dal PSV per la bellezza di 38 milioni di euro, il Chucky ha faticato più del previsto ad ambientarsi in maglia azzurra e se Ancelotti aveva comunque fatto capire di avere fiducia in lui, lo stesso non si può dire certo di Gattuso che invece sembra non tenere proprio contro del classe ’95.

La soluzione migliore per tutti sarebbe quindi quella di cedere Lozano alla miglior pretendente. In questo senso, il Manchester United è pronto a tutto pur di portare il centroamericano ad Old Trafford. I Red Devils vorrebbero provare a prelevarlo perché in passato l’acquisto del Chicharito Hernandez fruttò molto in termini di marketing e siccome Lozano è considerato la stella nazionale in Messico, un affare simile potrebbe giovare e non poco alle casse inglesi.

