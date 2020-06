Ufficiale: Mertens rinnova con il Napoli fino al 2022

Era nell’aria da tempo ormai, ma adesso è ufficiale: Dries Mertens resterà a Napoli fino al 2022. Trovato l’accordo con la società per il rinnovo del contratto che sfiorerà i 5 milioni netti di euro all’anno.

Fino a pochi mesi fa sembrava che la storia d’amore tra Dries Mertens e il Napoli fosse destinata a finire al termine di questa stagione. Erano infatti molte le voci che vedevano il belga lontano dalla Campania il prossimo anno.

Si era parlato della Juventus, del Liverpool, dell’Inter, di tante squadre pronte a prendere, a parametro zero, un talento purissimo che, seppur con 33 anni sulle spalle, avrebbe fatto sicuramente la fortuna di tanti allenatori.

Proprio i nerazzurri di Antonio Conte, fino a qualche settimana fa, sembravano averla spuntata su tutte le altre pretendenti con voci di corridoio che riferivano addirittura di tutti i particolari del contratto che avrebbe legato il belga alla squadra di Steven Zhang.

Mertens al Napoli fino al 2022.

Una trattativa che sembrava già conclusa e che invece nel giro di pochi giorni si è sgonfiata. L’ironia della sorte ha poi voluto che fosse proprio Mertens a segnare il gol decisivo per il passaggio in finale di Coppa Italia del Napoli ai danni dell’Inter.

E stasera contro la Juventus, sarà proprio lui l’uomo su cui Gattuso conterà di più. I 122 gol segnati con la maglia partenopea, che lo pongono sul gradino più alto della classifica all time dei marcatori azzurri, rappresentano infatti la base su cui appoggiarsi per provare a conquistare un trofeo che, dalle parti del San Paolo, manca dalla stagione 2011-2012.

Ad ogni modo, tornando al rinnovo del contratto del belga, i dettagli sono già chiari: 2 milioni alla firma più 4 milioni netti più bonus per i prossimi due anni. In parole povere Mertens percepirà quasi 5 milioni netti di euro a stagione fino al 2022 con possibilità di rinnovo per un altro anno.

