Ufficiale, l’esito delle elezioni: Laporta eletto presidente del Barcellona

Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona. Con il 57,69% dei voti ha battuto la concorrenza di Victor Font (31.09%) e Toni Freixa (10.02%).

Il Barcellona ha ufficialmente il suo nuovo presidente: si tratta di Joan Laporta che con 19.675 voti ha battuto la concorrenza di Victor Font (10.598 voti) e Toni Freixa (3399 voti). Per l’ex deputato del Parlamento della Catalogna si tratta di un gradito ritorno alla presidenza del club blaugrana dopo gli anni dal 2003 al 2010.

Anni che videro la prima squadra di Barcellona riemergere dopo alcune stagioni buie passate all’ombra degli odiati rivali del Real Madrid. L’arrivo di Laporta, come molti ricorderanno, comportò infatti un’inversione di tendenza dalle parti del Camp Nou con la squadra, che al tempo poteva contare su gente come Ronaldinho, Deco, Puyol, Xavi, Iniesta, Eto’o e un giovanissimo Lionel Messi, capace di conquistare subito 2 campionati spagnoli consecutivi (2004-2005 e 2005-2006) e una Champions League, la seconda nella storia della società, nella bagnata finale di Parigi contro l’Arsenal.

Quelle di Laporta presidente furono annate felici per gli azulgrana che acquistarono rinnovata visibilità a livello internazionale grazie all’avvento in panchina di Pep Guardiola che col suo tiki taka portò il Barça a conquistare altre 2 vittorie consecutive in Liga (2008-2009 e 2009-2010), 1 in Coppa del Re (2008-2009), 2 in Supercoppa di Spagna (2009 e 2010), 1 in Champions League (2008-2009), 1 in Supercoppa Europea (2009) e 1 nel Mondiale per Club (2009).

Ora la società non sta attraversando un buon momento economico e anche la squadra, sebbene seconda in campionato alle spalle dell’Atletico Madrid, non è più quella che solo pochi anni fa metteva paura a tutti. Il percorso in Champions è ormai compromesso e con Messi pronto a lasciare la Spagna dopo 17 anni, per Laporta, il lavoro per riportare subito in alto il Barcellona, si preannuncia più complicato che mai.

