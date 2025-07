Video Gol Highlights di Chelsea – PSG 3-0 Finale Mondiale per Club

Video del Gol e Highlights di Chelsea – PSG 3-0: primo tempo devastante dei “Blues” che chiudono la partita in 45 minuti con la doppietta di Palmer ed il gol di Pedro e vincono il Mondiale per Club!

Il Chelsea trionfa al Mondiale per Club FIFA 2025

Il Chelsea di Enzo Maresca vince a sorpresa il Mondiale per Club battendo il favorito PSG di Luis Enrique con un netto 3 a 0 nella finale al Metlife Stadium di New York.

Il primo mondiale per Club FIFA nel formato a 32 squadre lo vince il Chelsea di Enzo Maresca!

Tutti i gol sono stati segnati nel primo tempo con la doppietta di Palmer al 22° e al 30° ed il gol di Joao Pedro al 43°.

Ci si aspettava un match equilibrato magari deciso dagli episodi invece c’è stata una inaspettata debacle del PSG con il Chelsea di Maresca che è stato bravissimo a imbrigliare il gioco dei francesi e dominare la partita.

Il Chelsea è campione del mondo: i Blues conquistano il nuovo Mondiale per Club FIFA con una vittoria netta per 3-0 nella finalissima contro il Paris Saint-Germain. Allo stadio MetLife di East Rutherford la squadra di Enzo Maresca sfodera una prestazione impeccabile dominando i campioni d’Europa in carica guidati da Luis Enrique.

Dopo aver già alzato al cielo la Conference League, il Chelsea chiude così la stagione nel modo più prestigioso, negando al PSG uno storico poker stagionale: i parigini avevano infatti già vinto Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League, l’ultima conquistata in finale contro l’Inter. Una serata perfetta per i londinesi, che riscrivono la storia del calcio mondiale.

FIFA CLUB WORLD CUP WINNERS!!! 🏆 pic.twitter.com/KnbFOjfqzg — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 13, 2025

Il Chelsea aveva già conquistato il Mondiale per Club nel 2021 ma questo trionfo ha un sapore decisamente più speciale, sia per l’elevato livello della competizione che per le difficoltà superate durante questa tanto discussa edizione 2025 del torneo FIFA.

Anche dal punto di vista economico, il successo è stato notevole: secondo le indiscrezioni, i Blues avrebbero incassato circa 90 milioni di sterline per la vittoria, un premio che rappresenta una spinta enorme in vista di quella che si preannuncia come una stagione 2025-26 davvero interessante.

Affrontare il Paris Saint-Germain rappresentava senza dubbio l’ostacolo più grande per il Chelsea e in generale per qualsiasi club in questo momento vista la qualità straordinaria della rosa parigina.

Nulla è cambiato da questo punto di vista ma la prestazione del PSG è stata decisamente al di sotto delle aspettative.

Il trio di centrocampo composto da Vitinha, Joao Neves e Fabian Ruiz, uno dei più brillanti del 2025, non è riuscito a trovare ritmo e spazi contro un Chelsea compatto e determinato, capace di chiudere i conti già nel primo tempo.

L’assenza per squalifica di Willian Pacho si è fatta sentire nella retroguardia del PSG, che ha mostrato lacune evidenti in fase difensiva. Ma questa era la finale del Chelsea, e ora i tifosi londinesi possono sognare in grande per una stagione 2025-26 che promette spettacolo, con una squadra in costante crescita e ricca di talento.

Cronaca di Chelsea – PSG 3-0:

1° Minuto: Il Chelsea è il primo ad attaccare: Joao Pedro si lancia in un’azione sulla fascia destra, poi Palmer mette in mezzo un cross che finisce direttamente tra le mani del portiere del PSG Donnarumma.

4° Minuto: Hakimi prova a inseguire un pallone alto giocato in avanti sulla destra. Neto, che lo marca, sbaglia l’intervento ma riesce subito a recuperare e chiudere.

7° Minuto: Occasione per il Chelsea con Palmer che spreca!

Pedro serve Palmer al limite dell’area con un colpo di tacco elegante ma il tiro dell’inglese sorvola la traversa. A un primo sguardo il tiro di Palmer aveva dato l’illusione del gol!

Il Chelsea è partito davvero alla grande in questa finale. I londinesi hanno avuto un percorso relativamente semplice fino alla finale, ma se riuscissero a battere i campioni d’Europa in carica, nessuno potrebbe dire che non sarebbero vincitori meritevoli.

Al 16° minuto Grande occasione per il PSG!

Un’azione di squadra sensazionale da parte del PSG. Ruiz si lancia sulla fascia sinistra e crossa per Doue sul primo palo, praticamente in area di rigore. Un Doue altruista serve Hakimi sotto porta ma Cucurella legge perfettamente e intercetta.

Al 18° Occasione per il PSG! Dembélé serve Doué al limite dell’area e l’attaccante del PSG calcia rasoterra con il sinistro verso il primo palo. Il portiere del Chelsea dimostra la sua prontezza di riflessi tuffandosi sul lato sinistro e para il tiro.

Al 21° il Chelsea passa in vantaggio con Palmer! Palmer segna con un gran tiro dal limite dell’area e porta il Chelsea in vantaggio!

Il Chelsea capitalizza un’inizio di partita davvero elettrizzante dove sta facendo tutto benissimo.

Questo è stato il 17° gol stagionale di Palmer. E naturalmente, l’attaccante inglese ha seguito con la sua tipica esultanza “a freddo”.

Al 23° c’è il cooling break, breve pausa rinfrescante per i calciatori per combattere il caldo nel New Jersey.

Al 30° arriva il raddoppio del Chelsea con Palmer ed è 2 a 0!

Azione molto simile a quella del primo gol: Palmer porta palla dalla destra verso l’area e dopo aver mandato a terra Beraldo con una finta scagliare un gran tiro di sinistro nell’angolo in basso a sinistra con Donnarumma che viene nuovamente battuto.

Al 34° viene ammonito Neto del Chelsea per un fallo tattico

Al 37° viene ammonito Caicedo per un fallo su Neves.

Al 40° Sanchez in tuffo respinge un tiro di Mendes. Sul capovolgimento di fronte il Chelsea irrompe in contropiede con Neto ma il suo cross è debole e l’occasione va sprecata.

Nel frattempo, anche Gusto riceve un cartellino giallo. E’ il terzo giocatore del Chelsea ammonito in pochi minuti.

Al 43° arriva il 3° gol del Chelsea con Pedro!

Palmer serve un ottimo assist a Pedro al limite dell’area, il brasiliano entra in area e con un pallonetto scavalca Donnarumma in uscita. E’ il 3° gol di Pedro in questo torneo dopo la doppietta in semifinale!

Il Chelsea sta facendo oggi al PSG quello che i parigini hanno fatto al Real Madrid qualche giorno fa e all’Inter in Finale di Champions LEague.

Dopo solo 45 minuti a sorpresa i londinesi sono in vantaggio di tre gol sui campioni d’Europa e di Francia!

Le debolezze del PSG sul lato sinistro della difesa sono state messe a nudo dal Chelsea.

L’allenatore del PSG Luis Enrique ha molto su cui lavorare nello spogliatoio durante la pausa coi suoi calciatori se vuole cercare di riagguantare la partita.

Allo stato attuale il Chelsea di Enzo Maresca è vicinissimo a conquistare il Mondiale per Club 2025!

Cronaca 2° Tempo:

Al 50° Vitinha conquista palla sulla fascia sinistra e cerca di passarla a Dembélé al limite dell’area, centralmente. Ma Cucurella è attento e intercetta.

Al 52° il portiere del Chelsea Sanchez dimostra ancora una volta la sua prontezza di riflessi tuffandosi sulla destra per respingere un tiro di Dembélé da cinque metri. Dembélé è stato servito da un cross dalla destra di Doué.

Al 54° Doue corre verso l’area di rigore centralmente prima di calciare di destro da circa 20 metri ma la palla esce di poco a lato.

Al 57° prima sostituzione per il PSG Barcola entra al posto di Kvaratskhelia.

Al 60° Sanchez salva su Vitinha! Il portiere del Chelsea, uno degli eroi di questa partita, è ancora una volta autore di una grandissima paraa tuffandosi sul lato destro per respingere un tiro potente di Vitinha da fuori area.

Prima sostituzione per il Chelsea: esce Fernandez e al suo posto entra Santos.

A poco meno di 30 minuti dalla fine, il Chelsea sembra destinato a vincere la Coppa del Mondo per Club FIFA.

Un vantaggio di tre gol nel primo tempo gli ha dato il controllo totale della partita.

Il PSG è apparso molto migliorato nella ripresa, ma finora non è riuscito ad avere la meglio sul formidabile Sanchez in porta.

Al 67° nel Chelsea esce Pedro autore del 3° gol ed entra Delap.

Al 68° Donnarumma nega il gol al nuovo entrato Delap!

Delap compie una grande corsa al centro e calcia da fuori area con il pallone che va verso l’incrocio dei pali ma Donnarumma in tuffo miracolosamente riesce nella deviazione ed evita il 4° gol del Chelsea!

Al 70° è tempo del cooling break del secondo tempo.

Al 73° il PSG effettua 3 sostituzioni: entrano Mayulu, Ramos e Zaire-Emery al posto di Hakimi, Ruiz e Doue.

Al 77° caos nell’area di rigore del Chelsea ma il PSG non riesce a concretizzare le sue occasioni.

Zaire-Emery serve Neves in area ma il suo primo tocco è pesante e l’occasione va sprecata.

Nel frattempo, il Chelsea effettua una doppia sostituzione: entrano Nkunku e Drewsbury-Hall al posto di James e Neto.

All’80° Delap viene nuovamente fermato da Donnarumma che blocca il suo tiro ravvicinato dopo che l’attaccante si era accentrato dalla sinistra e aveva avuto la meglio su Beraldo.

All’82° Barcola entra in area dalla sinistra e tenta la conclusione ma la palla finisce fuori sul primo palo.

In precedenza Colwill aveva ricevuto un cartellino giallo per fallo.

Video Gol e Highlights Chelsea – PSG 3-0:

Tabellino di Chelsea – PSG 3-0:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez ; Malo Gusto , Chalobah , Colwill , Cucurella ; James (77′ Dewsbury-Hall), Caicedo ; Palmer , Fernandez (61′ Santos ), Pedro Neto (78′ Njunku ), Joao Pedro (67′ Delap). Allenatore: Maresca.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (73′ Goncalo Ramos ), Marquinhos , Beraldo , Nuno Mendes ; Neves , Vitinha , Fabian Ruiz (73′ Zaire-Emery); Doué (73′ Mayulu), Dembelé, Kvaratskhelia (58′ Barcola ). Allenatore: Luis Enrique.

Arbitro: Faghani

Marcatori: 22′ Cole Palmer, 30′ Cole Palmer, 43′ Joao Pedro

Ammoniti: 34′ Pedro Neto (C), 36′ Caicedo (C), 40′ Malo Gusto (C), 82′ Colwill (C), 87′ Dembele (P), 94′ Nuno Mendes (P)

Espulso: 84′ Joao Neves (P)