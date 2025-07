Jannik Sinner vince Wimbledon ed entra nella storia, battuto Alcaraz

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon 2025 battendo in 4 Set in Finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3 ore e 4 minuti.

Jannik Sinner trionfa sullo storico Center Court di Wimbledon e vince il suo 4° Slam in Carriera (2 Australian Open, 1 US Open e 1 Wimbledon).

Sinner è il primo tennista italiano della storia a vincere sull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club il torneo di Wimbledon.

Jannik Sinner, che tra un mese compirà 24 anni, porta a casa il suo 4° Slam in carriera, il 2° del 2025 dopo aver vinto l’Australian Open a gennaio battendo in Finale Zverev.

Sinner vendica la sconfitta subita proprio contro Alcaraz al Roland Garros dove aveva perso il titolo per 3 set a 2 dopo essere stato in vantaggio 2 a 0 l’8 giugno scorso.

GIOCO, SET E PARTITA! Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3 ore e 4 minuti.

Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis italiano vincendo la finale di Wimbledon 2025, superando Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Dopo la sconfitta amara al Roland Garros, l’altoatesino si è preso una rivincita pesantissima, conquistando il suo primo titolo sull’erba e il quarto Slam della carriera.

La partita è stata la rivincita della storica finale di Parigi, quando Alcaraz rimontò due set e annullò tre match point. Ma stavolta, sul Centre Court dell’All England Club, è stato Sinner a risalire dopo aver perso il primo set, mettendo in campo tutta la sua solidità e lucidità tattica contro un avversario che puntava al terzo trionfo consecutivo a Londra.

Con questo successo, Sinner diventa il primo italiano nella storia a vincere Wimbledon in singolare. A soli 22 anni, l’azzurro aveva già conquistato lo US Open nel 2024 e due Australian Open consecutivi nel 2024 e 2025. Ora il suo palmarès si arricchisce con il trofeo più prestigioso del tennis.

Il match tra Sinner e Alcaraz ha fatto rivivere ai fan le epiche sfide tra Federer e Nadal, dato che per la prima volta dal triennio 2006-2008, due tennisti si sono affrontati sia nella finale del Roland Garros che in quella di Wimbledon nello stesso anno.

Una vittoria che consacra definitivamente Jannik Sinner come numero 1 del mondo e come riferimento assoluto nel tennis moderno.

Jannik Sinner ha completato la sua impresa a Wimbledon 2025 superando Carlos Alcaraz in una finale da leggenda, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, centrando così il suo primo trionfo sull’erba e il quarto Slam in carriera. Un successo che arriva al termine di una battaglia tattica, mentale e fisica, nella quale l’italiano ha saputo rimontare lo svantaggio iniziale, dimostrando una freddezza e una maturità straordinarie.

Dopo essere andato avanti 4-2 nel primo set, Sinner ha subito un break e ha visto Alcaraz infilare quattro game consecutivi, portandosi sull’1-0. Ma nel secondo parziale, l’azzurro ha reagito con grinta, strappando subito il servizio all’avversario e gestendo il vantaggio fino alla fine. Curioso l’episodio accaduto sul 2-1, quando un tappo di champagne lanciato da un tifoso sugli spalti è atterrato ai suoi piedi: disturbo insolito, ma Sinner ha mantenuto la concentrazione.

Il terzo set è stato quello decisivo: Jannik ha ottenuto il break sul 5-4 e ha chiuso con autorità, aiutato anche da sette ace messi a segno dopo non averne realizzati nei primi due set. Da lì in avanti ha gestito il vantaggio anche nel quarto parziale, chiudendo la partita senza tremare.

Sinner ha così spezzato la striscia vincente di 24 partite consecutive del campione spagnolo, che non perdeva da aprile e lo aveva battuto cinque volte di fila. Non solo: con questa vittoria, l’altoatesino diventa l’unico tennista capace di battere Alcaraz due volte sull’erba, dopo la prima affermazione nei quarti di Wimbledon 2022. Gli unici altri due ko del murciano su questa superficie erano arrivati per mano di Medvedev nel 2021 e Draper nel 2024.

Il successo di Wimbledon arriva a soli 532 giorni di distanza dal suo primo Slam in Australia, seconda sequenza più veloce della storia per conquistare quattro Major (dietro solo a Federer, con 434 giorni tra Wimbledon 2003 e US Open 2004).

Nonostante una fasciatura al gomito destro per un problema fisico rimediato contro Dimitrov agli ottavi, Sinner non ha mostrato cedimenti. Dopo aver eliminato Djokovic in semifinale, ha risposto sul campo ai dubbi fisici con una prestazione dominante. Ora, con quattro Slam vinti su due superfici diverse, Jannik si conferma numero 1 del mondo e si avvicina al trono della leggenda.

Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria ed i complimenti di Alcaraz:

Carlos Alcaraz dopo la sconfitta ha detto: “Perdere è difficile ed è triste ma prima di tutto voglio fare le mie sentite congratulazioni a Jannik Sinner. Ti sei meritato questo trofeo, hai giocato per 2 settimane un grande tennis e complimenti anche al tuo team. Sono contento per te continua così. Continuiamo a coltivare la nostra amicizia fuori dal campo e una bella e sana rivalità in campo. Sono molto felice di tutto quello che sto facendo. A inizio stagione ho fatto fatica sia in campo che fuori e poi ho iniziato a portare la gioia sul campo e l’eccitazione che c’è ogni volta che scendo in campo è fantastica. Grazie al mio team e alla mia famiglia perchè senza di loro non sarebbe possibile giocare un grande tennis. Voglio continuare a portare gioia sul campo e per questo vi ringrazio tutti. Wimbledon è uno dei tornei più belli del circuito e qui mi sento a casa ogni volta che vengo, amo giocare qui e davanti a questo pubblico.”

Jannik Sinner alla premiazione ha detto: “Ciao a tutti. Un torneo incredibile e grazie Carlos per il giocatore che sei. E’ difficilissimo affrontarti però abbiamo un bellissimo rapporto sia in campo che fuori dal campo. I miei genitori e mio fratello sono qui insieme a tutto il mio team che ringrazio. Sono grato di essere in salute e di essere circondato dalle persone che sono davvero importanti per me. Non avrei mai pensato di essere in questa posizione oggi, quando si è giovani è il sogno dei sogni e adesso sto vivendo il mio sogno ed è bellissimo. Ultima cosa voglio ringraziare particolarmente il mio team e tutti quelli che sono venuti qui in questa giornata così speciale, mi date tante emozioni dentro e fuori dal campo. Continuerò ad insistere per diventare un tennista migliore e soprattutto una persona migliore. Infine voglio ringraziare i raccattapalle, è bellissimo averli, lavorano tantissimo per facilitarci la vita e grazie per il sostegno a tutto il pubblico per avermi sostenuto in queste due settimane”.