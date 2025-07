Ordine d’Arrivo MotoGP Germania al Sachsenring: Marc Marquez vince davanti a Alex

Ordine d’Arrivo Gran Premio di MotoGP di Germania sul circuito del Sachsenring: Marc Marquez è sempre più imprendibile e vince anche il GP di Germania davanti al fratello Alex Marquez e Francesco Bagnaia.

Marc Marquez è sempre più cannibale in questa stagione e conquista la sua settima doppietta Gara Sprint/Gran Premio del Campionato Mondiale 2025 di MotoGP.

Grazie a questa ennesima doppietta Marc Marquez è sempre più leader nella classifica mondiale piloti dove ormai appare padrone assoluto e irraggiungibile.

Marc Marquez oggi non ha commesso nessun errore e dopo essere scattato dalla pole position ha dominato la gara dal primo all’ultmo giro arrivando sul traguardo in solitaria.

Dietro di lui arrivano il fratello Alex Marquez con la Ducati Gresini e Pecco Bagnaia in sella all’altra Ducati Desmosedici ufficiale.

I due hanno approfittato delle cadute di Di Giannantonio e Bezzecchi che sono scivolati mentre erano all’inseguimento di Marc Marquez.

Marc Marquez trionfa al Sachsenring nella sua 200ª gara.

Marc Marquez è tornato a dominare in MotoGP e lo ha fatto su uno dei suoi circuiti preferiti, il Sachsenring. In una gara estremamente selettiva che ha visto soltanto dieci piloti tagliare il traguardo, il campione spagnolo ha conquistato la sua 69ª vittoria in carriera nella classe regina, proprio nel giorno della sua 200ª partenza in MotoGP.

La prestazione di Marquez è stata semplicemente impeccabile: partenza decisa, passo gara insostenibile per gli avversari e totale controllo fino alla bandiera a scacchi. Il pilota del team Gresini ha così confermato il suo feeling speciale con il tracciato tedesco, consolidando il suo status di re indiscusso del Sachsenring.

A completare il trionfo di famiglia ci ha pensato Alex Marquez, autore di una gara coraggiosa nonostante i problemi fisici che lo affliggevano. Il fratello minore di Marc ha portato la sua BK8 Gresini Racing MotoGP al secondo posto, salendo sul podio in condizioni tutt’altro che ottimali.

Con questo successo, Marc Marquez rilancia ufficialmente la sua candidatura per la lotta al titolo quando siamo ormai arrivati al giro di boa della stagione con 11 Gran Premi su 22 completati.

Per il secondo Gran Premio consecutivo, Francesco Bagnaia conquista un posto sul podio. Dopo un sabato deludente al Sachsenring, il pilota ufficiale Ducati ha reagito con determinazione, chiudendo in terza posizione e confermandosi tra i protagonisti della stagione.

Appena giù dal podio, in quarta posizione, troviamo Fabio Quartararo, miglior pilota Yamaha al traguardo. Il francese del team Monster Energy Yamaha ha mostrato costanza e ritmo solido, in una gara resa complessa dagli alti tassi di abbandono.

Prestazione degna di nota per il rookie Fermín Aldeguer, che dopo un weekend complicato è riuscito a gestire al meglio la gara, evitando errori e portando a casa un quinto posto prezioso, in una corsa dove molti non sono riusciti a vedere la bandiera a scacchi.

Nel giorno del suo ritorno in MotoGP, Luca Marini ha centrato un risultato incoraggiante: sesto posto con la Honda HRC Castrol, rientrando così sia nella zona punti che nella top ten.

Chiude settimo un convincente Brad Binder, che al Sachsenring ha ottenuto uno dei suoi migliori risultati della stagione 2025 con la KTM, dimostrando segnali di crescita per il team austriaco.

Jack Miller ha iniziato il Gran Premio di Germania con determinazione, lottando nelle prime fasi per la quinta posizione. Tuttavia, con il degrado delle gomme nel corso dei giri, l’australiano ha perso terreno e ha concluso la gara in ottava posizione, limitando i danni in una corsa ricca di colpi di scena.

Giornata difficile per Aprilia, che ha visto al traguardo il solo Raul Fernandez, nono classificato con la Trackhouse Racing. Una prova solida, la sua, che gli ha permesso di portare a casa punti importanti in un weekend complicato per la casa di Noale.

Chiude la top ten Alex Rins, distante 39 secondi dal vincitore Marc Marquez. Il pilota ha sfruttato al meglio le numerose cadute davanti a sé, portando a termine la gara e raccogliendo punti preziosi per il team.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Germania di MotoGP al Sachsenring: