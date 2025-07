Cronaca Diretta e Streaming Live di PSG – Chelsea, Finale Mondiale per Club 2025 Domenica 13 Luglio ore 21:00. Il match sarà trasmesso in Diretta Tv su Canale 5 ed in Streaming su DAZN.

E’ tutto pronto al MetLife Stadium di New Jersey dove scendono in campo per la Finale del Mondiale per Club Chelsea e Paris Saint-Germain per contendersi il titolo del nuovo Mondiale per Club FIFA.

I Blues, protagonisti di un percorso impeccabile contro club brasiliani sfidano i campioni d’Europa del PSG reduci da prestazioni travolgenti contro le big del continente del calibro di Bayern Monaco e Real Madrid regolate con estrema facilità rispettivamente ai quarti ed in semifinale.

Il Paris Saint-Germain è pronto a scrivere un nuovo capitolo leggendario della sua stagione già storica, mentre il Chelsea sogna il colpo grosso per dimostrare di poter tornare competitivo contro le grandi potenze del calcio internazionale. Tutto è pronto per l’attesissima finale del nuovo Mondiale per Club FIFA 2025, che si disputerà al MetLife Stadium di East Rutherford.

A sfidarsi saranno due tecnici dal profilo internazionale: Luis Enrique per i campioni di Francia e d’Europa, Enzo Maresca per i vincitori della Conference League.

Un confronto che promette gol, spettacolo, intensità e talento su ogni zona del campo.

Cronaca 1° Tempo:

Il match inizia con 10 minuti di ritardo rispetto a quanto previsto per attendere l’arrivo del Presidente Donald Trump allo Stadio.

21:10 Arriva il fischio di inizio: la finale del Mondiale per Club 2025 è ufficialmente cominciata al MetLife Stadium!

1° Minuto: Il Chelsea è il primo ad attaccare: Joao Pedro si lancia in un’azione sulla fascia destra, poi Palmer mette in mezzo un cross che finisce direttamente tra le mani del portiere del PSG Donnarumma.

4° Minuto: Hakimi prova a inseguire un pallone alto giocato in avanti sulla destra. Neto, che lo marca, sbaglia l’intervento ma riesce subito a recuperare e chiudere.

6° Minuto: Palmer è bravo a recuperare palla e mantenerne il possesso al limite dell’area, poi serve Gusto sulla destra. Gusto crossa in mezzo, ma un difensore del PSG devia fuori.

7° Minuto: Occasione per il Chelsea con Palmer che spreca!

Pedro serve Palmer al limite dell’area con un colpo di tacco elegante ma il tiro dell’inglese sorvola la traversa. A un primo sguardo il tiro di Palmer aveva dato l’illusione del gol!

Il Chelsea è partito davvero alla grande in questa finale. I londinesi hanno avuto un percorso relativamente semplice fino alla finale, ma se riuscissero a battere i campioni d’Europa in carica, nessuno potrebbe dire che non sarebbero vincitori meritevoli.

Al 16° minuto Grande occasione per il PSG!

Un’azione di squadra sensazionale da parte del PSG. Ruiz si lancia sulla fascia sinistra e crossa per Doue sul primo palo, praticamente in area di rigore. Un Doue altruista serve Hakimi sotto porta ma Cucurella legge perfettamente e intercetta.

Al 18° Occasione per il PSG! Dembélé serve Doué al limite dell’area e l’attaccante del PSG calcia rasoterra con il sinistro verso il primo palo. Il portiere del Chelsea dimostra la sua prontezza di riflessi tuffandosi sul lato sinistro e para il tiro.

Al 20° minuto Hakimi serve Dembélé, che serve Kvaratskhelia sulla fascia sinistra. Il georgiano crossa in area, ma un difensore del Chelsea respinge di testa. Dopo un avvio esplosivo del Chelsea, il PSG sta strappando il controllo al club londinese.

Al 21° il Chelsea passa in vantaggio con Palmer! Palmer segna con un gran tiro dal limite dell’area e porta il Chelsea in vantaggio!

Il Chelsea capitalizza un’inizio di partita davvero elettrizzante dove sta facendo tutto benissimo.

Questo è stato il 17° gol stagionale di Palmer. E naturalmente, l’attaccante inglese ha seguito con la sua tipica esultanza “a freddo”.

Al 23° c’è il cooling break, breve pausa rinfrescante per i calciatori per combattere il caldo nel New Jersey.

Al 30° arriva il raddoppio del Chelsea con Palmer ed è 2 a 0!

Azione molto simile a quella del primo gol: Palmer porta palla dalla destra verso l’area e dopo aver mandato a terra Beraldo con una finta scagliare un gran tiro di sinistro nell’angolo in basso a sinistra con Donnarumma che viene nuovamente battuto.

Al 34° viene ammonito Neto del Chelsea per un fallo tattico

Al 37° viene ammonito Caicedo per un fallo su Neves.

Al 40° Sanchez in tuffo respinge un tiro di Mendes. Sul capovolgimento di fronte il Chelsea irrompe in contropiede con Neto ma il suo cross è debole e l’occasione va sprecata.

Nel frattempo, anche Gusto riceve un cartellino giallo. E’ il terzo giocatore del Chelsea ammonito in pochi minuti.

Al 43° arriva il 3° gol del Chelsea con Pedro!

Palmer serve un ottimo assist a Pedro al limite dell’area, il brasiliano entra in area e con un pallonetto scavalca Donnarumma in uscita. E’ il 3° gol di Pedro in questo torneo dopo la doppietta in semifinale!

Il Chelsea sta facendo oggi al PSG quello che i parigini hanno fatto al Real Madrid qualche giorno fa e all’Inter in Finale di Champions LEague.

Dopo solo 45 minuti a sorpresa i londinesi sono in vantaggio di tre gol sui campioni d’Europa e di Francia!

Le debolezze del PSG sul lato sinistro della difesa sono state messe a nudo dal Chelsea.

L’allenatore del PSG Luis Enrique ha molto su cui lavorare nello spogliatoio durante la pausa coi suoi calciatori se vuole cercare di riagguantare la partita.

Allo stato attuale il Chelsea di Enzo Maresca è vicinissimo a conquistare il Mondiale per Club 2025!





Formazioni Ufficiali di PSG – Chelsea:

Chelsea – I Blues devono fare a meno degli infortunati Badiashile e Fofana, mentre Mudryk è assente per squalifica legata a un caso di doping. In porta confermato Sanchez, protetto dalla linea a quattro formata da Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella. A centrocampo spazio al rientrante Caicedo, affiancato da Reece James. Sulla trequarti agiranno Palmer, Enzo Fernandez e Neto, a supporto dell’unica punta Joao Pedro, protagonista con una doppietta in semifinale.

Paris Saint-Germain – I parigini sono privi dei difensori Willian Pacho e Lucas Hernandez, entrambi squalificati dopo le espulsioni rimediate nel match contro il Bayern Monaco. In difesa agiranno quindi Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes, davanti a Donnarumma. In mediana confermato il trio João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz, mentre in attacco ci sarà spazio per il tridente esplosivo composto da Dembele, Doué e Kvaratskhelia.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo, Neto; Joao Pedro

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

