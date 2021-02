Video Gol Highlights Barcellona-PSG 1-4: Sintesi 16-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Barcellona-PSG 1-4, Andata Ottavi di finale Champions League: la sblocca Messi su rigore, ma Mbappe ribalta con una meravigliosa tripletta, Kean completa la rimonta

Il PSG batte in rimonta il Barcellona al Camp Nou di Barcellona nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League.

Grandissima vittoria per i parigini, che costruiscono un vantaggio non irrilivante in vista della sfida di ritorno, nella quale servirà un vero e proprio miracolo ai catalani.

La sintesi di Barcellona-PSG 1-4

La partita rispetta le aspettative, risultando molto divertente e spettacolare nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Entrambe le squadre sono propense al possesso palla, ma costruiscono le occasioni da gol soprattutto in contropiede, quando si allungano le distanze tra i reparti.

Dopo un clamoroso errore di Griezmann sotto porta, al 27′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Messi, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Kurzawa su De Jong.

Grande reazione degli ospiti, che pareggiano subito al 31′ minuto con una meravigliosa giocata personale di Mbappe, su assist magico di Verratti.

Momento di difficoltà per i padroni di casa, che soffrono l’entusiasmo degli ospiti. Infatti, nel finale Ter-Stegen deve fare gli straordinari su Kurzawa e Kean, mentre Icardi è poco cinico sotto porta, così come è impreciso Griezmann al termine di una bella ripartenza.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dal possesso palla sterile e lento dei padroni di casa, che sbattono sull’ottima fase difensiva degli ospiti, cinici in fase offensiva.

Ci prova Mbappe, poi Ter-Stegen alza la saracinesca su Kean. Massimo sforzo degli ospiti, che provano ad approfittare dell’apatia dei padroni di casa, completamente dominati dagli avversari.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 65′ minuto, quando ancora Mbappe completa la rimonta festeggiando la doppietta su assist di Florenzi.

Profondo rosso per i padroni di casa, che devono ringraziare Ter-Stegen sull’ennesima grande giocata di Mbappe, ma il portiere tedesco non può nulla al 70′ minuto sul tris di Kean, su assist di Paredes.

Dopo il rischio di rimpallo tra Griezmann e Navas, al 86′ minuto è Mbappe a chiudere i giochi realizzando una tripletta magistrale al termine di un contropiede di Draxler.

Video Gol Highlights di Barcellona-PSG 1-4

Il tabellino di Barcellona-PSG 1-4

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest (Dal 71′ Mingueza), Piqué (Dal 78′ Puig), Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets (Dal 78′ Pjanic), Pedri (Dal 78′ Trincao); Dembélé, Messi, Griezmann (Dal 84′ Braithwaite). All. Koeman

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi (Dal 88′ Kehrer), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye (Dal 46′ Herrera), Paredes; Kean (Dal 85′ Danilo), Verratti (Dal 73′ Draxler), Mbappé; Icardi. All. Pochettino

Arbitro: Kuipers (OLA)

Gol: 27′ rig. Messi (B), 32′, 65′ e 86′ Mbappé (P), 70′ Kean (P)

Ammoniti: Gueye

