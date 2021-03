UFFICIALE: Juventus-Napoli si gioca il 7 aprile

La gara della terza giornata di campionato subisce un ulteriore rinvio su iniziale richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis. In campo il 7 aprile, alle 18:45.

Una storia che sembra non avere fine: Juventus-Napoli, recupero della terza giornata del campionato di Serie A, subisce un altro rinvio, e verrà giocata mercoledì 7 aprile alle 18:45. La decisione è stata assunta dal presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino, che ha accolto la richiesta di Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, che nell’assemblea di Lega fissata lo scorso primo marzo aveva richiesto un ulteriore rinvio della gara inizialmente prevista per il 17 dello stesso mese.

Le ragioni di tale richiesta consistono nel fatto che, dovendo disputare il recupero con i bianconeri il 17 marzo, la squadra partenopea si sarebbe trovata dinnanzi a un trittico di fuoco: Milan, Juventus e Roma da affrontare in trasferta nell’arco di sette giorni. Un filotto di gare che avrebbe potuto compromettere la corsa di Insigne e compagni verso la qualificazione in Champions.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli

Il primo rinvio

Juventus-Napoli, come vi abbiamo raccontato spesse volte anche su queste pagine, era stata rinviata lo scorso 4 ottobre per via delle positività al Covid di due componenti della squadra campana, Zielinski ed Elmas, che avevano indotto l’ASL di Napoli a mettere tutto il gruppo azzurro in isolamento fiduciario e vietarne la trasferta a Torino.

Inizialmente la Lega Calcio, come da regolamento, aveva disposto la sconfitta a tavolino per gli azzurri, penalizzati anche di un punto per non essersi presentati in tempo sul terreno di gioco. Il verdetto fu sovvertito dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, il quale nella sua sentenza diede ragione al Napoli ritenendo che l’ASL avesse l’autorità di intervenire per preservare la salute pubblica. Dunque: gara rinviata al 17 marzo…o forse no. Perché De Laurentiis si è opposto anche alla nuova data e, come spiegato sopra, ha avuto nuovamente ragione.

L’OK della Juventus

Ieri è arrivato infatti anche l’OK della Juventus: la gara si può giocare il 7 aprile. L’eliminazione dalla Champions per mano del Porto non impone ai bianconeri altri impedimenti nel calendario, ordunque la data del 7 è stata individuata come la prima utile per disputare il recupero. Al netto di ripensamenti dell’ultimo minuto…

