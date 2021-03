Video Gol Highlights Juventus-Porto 3-2: sintesi 09-03-2021

Video Gol Highlights Juventus-Porto: termina 3-2 la sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri di Andrea Pirlo e i biancoblu di Sergio Conceição.

Dopo il 2-1 della gara d’andata, la Juventus di Andrea Pirlo batte 3-2 il Porto di Sergio Conceição nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ma non riesce ad accedere ai quarti di finale. All’Allianz Stadium decidono le doppiette di Oliveira e Chiesa ed un gol di Rabiot.

Video Gol Highlights Juventus-Porto 3-2, ritorno ottavi di finale Champions League 09-03-2021.

La sintesi di Juventus-Porto 3-2

La prima occasione della partita è del Porto che ci prova al 2′ con Uribe il cui destro finisce fuori alla destra di Szczesny. Pochi secondi dopo Marchesin dice no a Morata che aveva impattato bene di testa su cross di Cuadrado.

Al 6′ ancora Uribe che prima di destro e poi di testa mette paura alla Juventus che però riesce a salvarsi. Al’ 9 punizione da destra di Cuadrado che pesca Ramsey il quale colpisce di testa non trovando lo specchio della porta.

Al 18′ Demiral interviene in maniera scomposta su Taremi in area di rigore, Kuipers è lì e assegna il tiro dagli undici metri: sul dischetto si presenta Oliveira che spiazza Szczesny e fa 1-0. 5 minuti dopo ancora Porto in avanti con Corona il cui diagonale finisce tra le braccia del portiere bianconero che si ripete pochi istanti dopo anche su Otavio.

Al 26′ cross perfetto di Cuadrado che trova Morata il quale stoppa bene e calcia verso la porta, ma Marchesin è attento e mette in angolo. 4 minuti più tardi Rabiot calcia al volo da fuori area, ma il suo sinistro non impensierisce il numero uno ospite che blocca senza problemi.

Sul finire del primo tempo Oliveira va vicino alla doppietta, ma il suo destro viene neutralizzato tranquillamente da Szczesny. Al termine dei 4 minuti di recupero concessi, Kuipers fischia la fine della prima frazione: Porto in vantaggio per 1 a 0.

Al 48′, alla prima azione pericolosa del secondo tempo, Chiesa, su tocco di Cristiano Ronaldo, fa 1-1 con un bel piatto destro che si insacca all’incrocio dei pali alla sinistra di Marchesin. Al 54′ il Porto resta in 10 a causa dell’espulsione di Taremi che nel giro di pochi minuti si fa prima ammonire e poi cacciare.

3 minuti più tardi Chiesa anticipa l’uscita del portiere ospite, ma perde l’attimo per calciare facendosi recuperare da Pepe che riesce a salvare i suoi mettendo in angolo. Al 62′ la Juve passa in vantaggio con un fantastico colpo di testa del numero 22 che trasforma in rete un perfetto cross di Cuadrado.

7 minuti più tardi è Rabiot a provarci, ma il suo sinistro viene messo a lato da Marchesin. Al 93′ Cuadrado entra in area, rientra sul sinistro, e lascia partire un bolide che si stampa sulla traversa e torna in campo. Dopo 6 minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine del secondo tempo: si va ai supplementari.

Tempi supplementari

L’unica situazione da segnalare del 1° tempo supplementare è un calcio di rigore non assegnato alla Juventus per un discutibile intervento di Marchesin su Cristiano Ronaldo.

Al 112′ Kulusevkski serve Morata che calcia male facilitando la parata dell’estremo difensore ospite. Al 115′ il Porto pareggia con una punizione di Oliveira sulla quale Szczesny ha più di qualche responsabilità.

Due minuti dopo la Juventus passa di nuovo in vantaggio con Rabiot che mette in rete di testa dopo un preciso calcio d’angolo di Bernardeschi. Terminati i 4 minuti di recupero concessi da Kuipers, la partita finisce: Juventus batte Porto 3-2. Ai quarti di finale vanno i portoghesi.

Highlights e Video Gol di Juventus-Porto 3-2

Il Tabellino di Juventus-Porto 3-2

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci (75′ De Ligt), Alex Sandro; Chiesa (102′ Bernardeschi), Arthur (102′ Kulusevski), Rabiot, Ramsey (75′ McKennie); Ronaldo, Morata.

Allenatore: Andrea Pirlo

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu (71′ Luis Diaz); Corona (118′ Leite), Oliveira (118′ N’Diaye), Uribe (90′ Grujic), Otavio (62′ Sarr); Marega (106′ Martinez), Taremi.

Allenatore: Sergio Conceição

Arbitro: Björn Kuipers

Marcatori: 19′ RIG. Oliveira (P), 48′, 62′ Chiesa (J), 115′ Oliveira (P), 117′ Rabiot (J)

Ammoniti: 47′ Otavio (P), 52′ Taremi (P), 93′ Chiesa (J), 92′ TS Cuadrado, 98′ TS Oliveira (P), 103′ TS Bernardeschi (J), 114′ TS Rabiot (J), 122′ TS Mbemba (P)

Espulsi: 54′ Taremi (per doppio giallo)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS