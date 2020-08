Ufficiale: il 2 settembre presentazione calendario Serie A 2020-21

La Serie A 2020-21 è pronta ad accendere i motori dopo la breve “pausa” intercorsa dalla fine della stagione precedente. Le squadre si sono già radunate da diverse settimane e proseguono nei rispettivi ritiri la preparazione per quello che si preannuncia un campionato equilibrato, intenso e fitto di impegni.

Non bisogna infatti dimenticare che quella che ci si appresta ad affrontare è la stagione che porta dritti agli Europei, posticipati di un anno a causa della pandemia da Covid-19. Le 20 squadre di Serie A saranno dunque chiamate a uno sforzo suppletivo per far coincidere i propri impegni con quelli della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Nel frattempo la Lega Calcio ha annunciato la data ufficiale per la presentazione del calendario di questa Serie A, che verrà stilato mercoledì 2 settembre.

“Le giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre – si legge in una nota pubblicata dalla Lega – saranno svelate in via esclusiva sul sito internet, sugli account social e sul canale Youtube di Lega Serie A”.

Serie A 2020-21: inizio il 19 o il 26 settembre?

Continua ad essere oggetto di discussioni la data di inizio della prossima Serie A, fissata ad oggi al 19 settembre prossimo. Una scelta che, come vi avevamo raccontato, non trova il riscontro favorevole di Inter e Atalanta, le quali vorrebbero posticipare l’inizio di almeno una settimana. È soprattutto il club vicecampione d’Italia ad essersi fatto maggiormente attraverso una missiva inviata dall’AD Marotta agli uffici della Lega Calcio. La richiesta del club nerazzurro è quella di rinviare l’inizio del campionato al 26 settembre, così da consentire una migliore preparazione ad una squadra che, occorre ricordarlo, ha terminato la scorsa stagione solo il 21 agosto, con la finale di Europa League persa a beneficio del Siviglia. Decisione, quella sulla data d’inizio del campionato, rinviata al Consiglio Federale che si riunirà domani a Milano.

