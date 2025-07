Juventus: accordo vicino con Jonathan David, contatti anche per Osimhen

La Juventus accelera sul mercato e punta forte su Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille. Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, nella giornata di oggi i dirigenti bianconeri hanno ripreso i contatti con l’agente del giocatore, e secondo Fabrizio Romano sarebbe ormai vicino l’accordo definitivo per portare il classe 2000 a Torino a parametro zero.

Come già anticipato da Football Italia la scorsa settimana, il club bianconero avrebbe raggiunto un’intesa verbale con David su un contratto da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Tuttavia, la Juventus sta ancora lavorando per trovare l’intesa definitiva con gli agenti del giocatore in merito alle commissioni richieste.

I colloqui si sono intensificati nella giornata di martedì 1° luglio, con segnali positivi da entrambe le parti. La trattativa procede spedita e il club torinese spera di chiudere l’operazione nei prossimi giorni, approfittando dello status da svincolato del centravanti canadese.

Secondo Sky Sport Italia, la Juventus non si ferma a David. Il piano della dirigenza è ambizioso: oltre al canadese, si continua a lavorare sul sogno Victor Osimhen, per un attacco stellare da affiancare a Randal Kolo Muani, che il club vorrebbe trattenere.

A far posto ai nuovi innesti dovrebbe essere Dusan Vlahovic, che verrà messo sul mercato per finanziare parte delle operazioni in entrata. Una scelta strategica che rivoluzionerebbe il reparto offensivo della squadra affidata ad Thiago Motta, decisa a rilanciarsi in Italia e in Europa.

Con 26 gol stagionali tra Ligue 1 e coppe, Jonathan David si è confermato tra gli attaccanti più continui e affidabili del panorama europeo. Il canadese, già accostato in passato anche al Napoli e all’Aston Villa, è apprezzato per la sua capacità di giocare sia da prima che da seconda punta, abbinando velocità, fiuto del gol e visione di gioco.

A 25 anni, il passaggio alla Juventus rappresenterebbe il salto in un top club europeo, mentre per i bianconeri sarebbe un colpo a parametro zero di altissimo livello, in perfetta sintonia con la nuova strategia societaria mirata alla sostenibilità economica e alla valorizzazione di talenti giovani e pronti.