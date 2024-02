Ufficiale, Fabio Liverani è il nuovo allenatore della Salernitana

Mancava solo l’ufficialità. La Salernitana ha deciso di cambiare l’allenatore: esonerato Pippo Inzaghi, al suo posto arriva Fabio Liverani. Ecco il comunicato della società granata:

La sconfitta interna contro l’Empoli alla fine è stata fatale per Pippo Inzaghi, che lascia la Campania dopo poco mesi in cui ha totalizzato 4 pareggi e 2 solo vittorie, in 16 partite. Per una Salernitana ultima con 13 punti, la salvezza per Fabio Liverani diventa un impresa molto difficile, ma non impossibile come già in passato è stato dimostrato.

Salernitana, Liverani ritorna in Serie A

Fabio Liverani ritorna ad allenare dopo l’ultima esperienza in Serie B sulla panchina del Cagliari finita anticipatamente con un esonero. L’ex bandiera della Lazio ritorna in Serie A dopo 3 anni quando anche in questa occasione fu esonerato dal Parma dopo aver raccolto 2 vittorie in 17 partite.

La Salernitana ha scelto Fabio Liverani per invertire la rotta, alla ricerca di una salvezza molto complicata. Il d.s Walter Sabatini ha voluto fortemente l’allenatore romano, secondo fonti della Gazzetta dello Sport, anche in virtù delle condizioni contrattuali: contratto fino a fine stagione, con opzione per il prossimo anno.

La Salernitana cerca l’ennesima impresa salvezza riuscita in passato con Davide Nicola. Il d.s Walter Sabatini ha scelto Liverani, un suo vecchio pupillo da giocatore, quando ha vestito le maglie di Perugia, Lazio e Palermo.

Per la Salernitana dunque si tratta dell’ennesimo cambio in panchina. Una stagione iniziata senza vittorie con Paolo Sousa, proseguita da ottobre con Pippo Inzaghi. Ora è il momento di Liverani alla ricerca di quella salvezza che è distante solo 6 punti.