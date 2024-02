Salernitana, Pippo Inzaghi al capolinea: Sabatini ha in mente diversi profili

La partita persa dalla Salernitana in casa contro l’Empoli per 3-1, potrebbe diventare decisiva per le sorti di mister Inzaghi. Una sconfitta pesante, soprattutto contro una rivale per la salvezza come ha sottolineato il d.s Walter Sabatini sul suo profilo di Instagram: ” È stata una sconfitta dolorosa che ci scaraventa nel baratro. Ma risaliremo, non avrò altro pensiero nei prossimi mesi e non mi assolvo in nulla per quello che sta succedendo”.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pippo Inzaghi ha già lasciato il centro sportivo dopo aver salutato i suoi giocatori. L’attuale allenatore della Salernitana, ancora non c’è stato nessun comunicato ufficiale, pagherebbe il rendimento scadente di inizio anno, un solo punto sul campo del Torino, per il resto solo sconfitte. L’ultima contro l’Empoli è stata ritenuta dalla società granata decisiva.

Pippo Inzaghi è arrivato alla Salernitana in una situazione già delicata, in sostituzione di Paulo Sousa a metà ottobre dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Monza. Dopo l’incoraggiante pareggio al debutto contro il Cagliari, Superpippo ha ottenuto solo 3 pareggi e 2 vittorie, contro la Lazio e Verona in trasferta. Troppo poco per sperare nella salvezza.

Con una Salernitana sempre più ultima in classifica di Serie A, il d.s Sabatini dovrebbe cambiare guida tecnica. In attesa del comunicato della società che ufficializzerà l’esonero di Inzaghi, in terra campana sono in ballo diversi profili.

Salernitana: Sabatini già in azione, valuta diversi allenatori

In casa della Salernitana, dopo la sconfitta dolorosa contro l’Empoli sono ore di riflessione. L’ultimo posto in classifica, a sei punti dalla salvezza, dovrebbe portare all’ennesimo ribaltone in panchina.

Pippo Inzaghi ha già lasciato il centro sportivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport in lizza sulla panchina della Salernitana ci sarebbero diversi nomi: Davide Ballardini, Leonardo Semplici, Fabio Liverani, più defilato anche Fabio Grosso.

Il d.s della Salernitana, Walter Sabatini, è già entrato in azione e sta valutando una lista di possibili nomi. Il nome più probabile è Ballardini, un allenatore abituato a lottare per non retrocedere che spesso in passato è subentrato a campionato in corso per ottenere delle salvezze altamente improbabili.

Per adesso Ballardini, esonerato ad inizio stagione dalla Cremonese, secondo fonti di Sky Sport, non accetterebbe un contratto fino al 30 giugno 2024, ma vorrebbe un accordo di un anno e mezzo. Così come l’altro candidato: Leonardo Semplici. L’ex allenatore di Spal, ma con l’ultima esperienza negativa allo Spezia (retrocessione in Serie B) vorrebbe un contratto superiore ai quattro mesi, con condizioni non legate alla salvezza. Sulla lista del d.s della Salernitana Walter Sabatini c’è anche Fabio Liverani che non allena dal 2022 quando fu esonerato dal Cagliari. Piace il profilo di Fabio Grosso, ma l’ex Lione è in pole in caso di cambio sulla panchina del Sassuolo.