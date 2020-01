Ufficiale, esonerato Valverde: Quique Setien nuovo tecnico del Barcellona

Era nell’aria già da tempo, ma ora è ufficiale: Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona. Al suo posto, Quique Setien, ex tecnico del Betis Siviglia, che ha firmato un contratto di due anni e mezzo col club catalano.

Mancava solo l’ufficialità, ora è arrivata: Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona: fatale l’eliminazione in semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Il fatto che Valverde non fosse visto di buon occhio dalle parti della Sagrada Familia era noto ormai da tempo. L’ex tecnico, tra le altre di Athelic Bilbao e Valencia, sebbene il primato in campionato, ha pagato probabilmente la scarsa vena invettiva della sua squadra, in termini di gioco, e soprattutto le delusioni recenti maturate in campo europeo (quelle con la Roma nei quarti di finale della Champions League 2017-2018 e quella con il Liverpool nelle semifinali della scorsa edizione).

Il sostituto del tecnico 55enne (56 il prossimo 9 febbraio) sarà quindi Quique Setien, ex allenatore del Betis Siviglia che ha firmato un contratto di due anni e mezzo coi blaugrana. Fervido sostenitore del Tiki-Taka, il neo tecnico guiderà la squadra già nella prossima gara contro il Granada.

