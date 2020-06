Video Gol Highlights Napoli-Juventus 0-0 (4-2 dcr): Gattuso vince la Coppa Italia ai calci di rigore

Risultato Napoli-Juventus 0-0 (4-2 dcr), Finale Coppa Italia: Insigne colpisce un palo nel primo tempo, un altro palo lo colpirà Elmas in una mischia nel finale del secondo tempo. Gattuso vince la Coppa Italia battendo Sarri ai calci di rigore, grazie agli errori di Dybala e Danilo

Il Napoli batte la Juventus ai calci di rigore allo Stadio Olimpico di Roma vincendo la finale di Coppa Italia.

Grande vittoria per i partenopei, che portano a casa il primo trofeo della stagione regalando anche il primo trofeo in bacheca nella propria carriera a Rino Gattuso, che beffa Maurizio Sarri, ancora a secco in Italia.

La sintesi di Napoli-Juventus 0-0 (4-2 dcr), Finale Coppa Italia

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I bianconeri fanno possesso palla, mentre i partenopei si difendono dietro la linea della palla risultando compatti e chiudendo tutti gli spazi.

Nonostante la predominanza nella metà campo avversaria, i bianconeri non riescono mai ad essere davvero pericolosi, se non quando provano ad approfittare degli errori dei partenopei, ma le conclusioni di Cristiano Ronaldo e Bentancur sono troppo centrali e troppo facili per Meret, bravo anche in uscita.

I partenopei sono abbastanza passivi in fase difensiva e in attacco non hanno continuità, ma costruiscono le occasioni migliori, quelle vere della partita, prima colpendo un palo con Insigne direttamente da calcio di punizione, poi obbligando Buffon a due miracoli su Demme, fortunato nel rimpallo, e un destro da fuori area di Insigne nel finale.

Crescono i ritmi di gioco nel secondo tempo, grazie soprattutto ai partenopei, che diventano molto più reattivi a centrocampo, pressano i portatori di palla avversari, mentre i bianconeri cominciano ad allungarsi e in attacco sono abbastanza evanescenti.

Dopo un tiro centrale di Bonucci, i partenopei si rendono pericolosi prima con Politano, attento Buffon sul primo palo e poi sul colpo di testa, e, soprattutto, con Milik, che si divora il possibile gol del vantaggio sparando in curva sul doppio velo dei compagni al termine di una bella azione corale così come Insigne.

Nel finale succede di tutto con Buffon che salva il risultato sul colpo di testa di Maksimovic, mentre Koulibaly e Elmas non riescono a ribadire in rete e, anzi, grazie ad una deviazione del portiere il pallone finisce sul palo.

Ai calci di rigore: Dybala parato da Meret; Insigne gol; Danilo alto sulla traversa; Politano gol; Bonucci gol; Maksimovic gol; Ramsey gol; Milik gol.

Video Gol Highlights di Napoli-Juventus 0-0 (4-2 dcr), Finale Coppa Italia

Il tabellino di Napoli-Juventus 0-0 (4-2 dcr), Finale Coppa Italia

NAPOLI-JUVENTUS 4-2 dcr (0-0 al 90′)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (35′ st Hysaj); Zielinski (42′ st Elmas), Demme, Ruiz (35′ st Allan); Callejon (21′ st Politano), Mertens (21′ st Milik), Insigne. A disp.: Karnezis, Luperto, Manolas, Ghoulam, Younes, Lozano, Llorente. All.: Gattuso.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado (40′ st Ramsey), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (29′ st Bernardeschi), Matuidi; Costa (20′ st Danilo), Dybala, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Rabiot, Olivieri, Muratore, Vrioni. All.: Sarri.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Mario Rui (N); Bonucci, Dybala (J)

Espulsi: nessuno

Rigori Napoli: Insigne gol, Politano gol, Maksimovic gol, Milik gol

Rigori Juventus: Dybala parato, Danilo alto, Bonucci gol, Ramsey gol

©RIPRODUZIONE RISERVATA

