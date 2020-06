Ufficiale: Atalanta e Sassuolo riscattano Pasalic e Kyriakopoulos

Tempo di ufficialità per ciò che riguarda il calciomercato di Serie A: ieri Atalanta e Sassuolo hanno infatti annunciato di aver riscattato rispettivamente Mario Pasalic e Giorgos Kyriakopoulos, confermando così due calciatori che si sono rivelati importanti nell’economia delle rispettive squadre.

Partendo da Pasalic, il croato resterà a Bergamo dopo due stagioni nelle quali è riuscito finalmente a dimostrare il proprio valore. Quando è arrivato all’Atalanta, infatti, il croato era reduce da una serie di esperienze in prestito poco positive: Elche, Monaco, Milan e Spartak Mosca, nessuna di loro era riuscita davvero a far risaltare le sue qualità. Ci ha pensato Gasperini, che gli ha ritgliato una posizione da interno di centrocampo, a metterne in risalto le doti di buon finalizzatore: 15 reti in 75 presenze complessive e una serie di obiettivi raggiunti, tra cui la qualificazione in Champions.

L’Atalanta, per il riscatto di Pasalic, ha sborsato 15 milioni di euro. Un affare che fa felici tutte le parti in cusa: l’Atalanta trattiene un calciatore importante negli schemi di Gasperini, Pasalic resta in una realtà che ha saputo valorizzarlo, mentre il Chelsea incassa una bella boccata d’ossigeno alle proprie casse, dopo aver speso 55 milioni per l’acquisto di Timo Werner.

Kyriakopoulos resta a Sassuolo

Un’altra conferma è quella del greco Kyriakopoulos a Sassuolo. Una notizia data dallo stesso club neroverde attraverso il profilo Twitter della società:

“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver esercitato il diritto di acquisto per il difensore Giorgos Kyriakopoulos nei confronti della società greca Asteras Tripolis”.

Kyriakopoulos, chiuso inizialmente da Rogerio e Tripaldelli, è diventato con il tempo titolare dell’undici di De Zerbi con 16 presenze totali in Serie A. Il terzino classe ’96 ha ancora ampi margini di miglioramento, e resta in Italia con la prospettiva di crescere ulteriormente.

