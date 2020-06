Ufficiale: colpo Werner per il Chelsea

Timo Werner è un nuovo giocatore del Chelsea. Ad annunciarlo sono stati simultaneamente il club londinese e il Red Bull Lipsia, attuale detentore del suo cartellino. Si conclude così uno dei casi di mercato più avvincenti degli ultimi mesi. Il classe ’96 era stato infatti accostato a mezza Europa con Juventus ed Inter che sembravano pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi le sue prestazioni e a sfidare altr corazzate continentali come il Liverpool.

Werner arriva al Chelsea con un curriculum di tutto rispetto: in queste quattro stagioni passate al Lipsia ha segnato 93 reti, diventando il miglior marcatore della storia del club. I centri in questa stagione sono ben 32, di cui quattro in Champions e 26 in Bundesliga, un bottino che lo rende il secondo marcatore principe del campionato dopo Robert Lewandowski.

Foto postata sulla pagina “Facebook” ufficiale dello stesso Timo Werner

Wener al Chelsea: le cifre dell’affare

Quali sono le cifre dell’affare Werner-Chlsea? Per quello che si annuncia il colpo top di questa campagna trasferimenti, i blues hanno sborsato la bellezza di 55 milioni di euro, cifra pari alla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Si rinforza così il reparto offensivo dei londinesi che quest’anno ha fatto affidamento su Abraham e Giroud. L’attaccante tedesco terminerà la stagione agonistica con il Lipsia per poi volare in Inghilterra e, dopo le visite mediche di rito, apporre la firma su un contratto fino al 2025. Ancora da svelare i dettagli sull’ingaggio.

Blues fans, @TimoWerner has a message for you!



(Thanks for the video, @RBLeipzig_EN! 👊) pic.twitter.com/DzbmbF83wq — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020 Il tweet del Chelsea che annuncia l’acquisto di Werner

Le parole del tedesco

“Sono molto felice di firmare per il Chelsea – ha dichiarato un entusiasta Werner – è un momento molto bello. Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club. Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia e i tifosi per questi quattro anni fantastici: saranno sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione in compagnia del manager, dei tifosi e dei miei nuovi compagni. Abbiamo un futuro di grande successo davanti a noi”.

