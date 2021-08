Ufficiale, addio Inter: Nainggolan ha rescisso il contratto

Radja Nainggolan e l’Inter si dicono ufficialmente addio. Il belga ha rescisso il contratto coi nerazzurri ed è libero di accasarsi altrove. Il Cagliari resta la destinazione più probabile, ma occhio ai turchi del Besiktas.

Sebbene l’attenzione dei tifosi dell’Inter sia tutta rivolta alla partenza di Lukaku, ormai prossimo al trasferimento ufficiale al Chelsea, c’è un’altra notizia che giunge da Milano che riferisce della separazione consensuale tra Radja Nainggolan e il club nerazzurro.

Radja Nainggolan non è più un giocatore dell’Inter. Il belga ha rescisso il suo contratto coi nerazzurri.

Stando a quanto emerso in rete pochi minuti fa, il belga ha infatti risolto il suo contratto coi meneghini in scadenza nel 2022 ed è ora pronto ad accasarsi altrove per ripartire da zero. Tra le squadre che hanno già manifestato interesse per lui c’è ovviamente il Cagliari del presidente Giulini che, dopo averlo riaccolto in Sardegna, seppur in prestito, per l’intera stagione 2019-2020 e per la seconda parte dell’annata 2020-2021, è pronto a riabbracciarlo a titolo definitivo per il prossimo campionato e per quelli che verranno.

Nainggolan ha già fatto sapere di gradire il ritorno in rossoblù, anche se la trattiva risulta più complicata del previsto dato l’ingaggio da 4,5 milioni netti di euro all’anno che l’ex Roma ha percepito finora dal club di Steven Zhang che, dal canto suo, ha fatto comprendere come non abbia minimamente intenzione di partecipare al pagamento dello stipendio e di versare una buonuscita per favorire il suo passaggio in rossoblù.

Il Cagliari sta quindi cercando di trovare la soluzione giusta per convincere Nainggolan sul quale, nel frattempo, sono piombati anche i turchi del Besiktas che, seppur non particolarmente graditi al 33 enne di Anversa, sono al momento l’unica squadra in grado di soddisfare le sue richieste economiche. Dove giocherà il classe ’88 l’anno prossimo ancora non si sa, ma visti i pochi giorni che mancano all’inizio della nuova stagione è probabile che la situazione si sblocchi già nelle prossime ore. Seguiranno aggiornamenti.

