Calciomercato Inter, è fatta: Lukaku ceduto al Chelsea per 115 milioni

Ormai manca davvero l’ufficialità e Romelu Lukaku lascerà l’Inter dopo due anni in nerazzurro. Il Chelsea ha messo sul piatto 115 milioni cash per l’attaccante belga che ritorna in Premier League. Per domani dovrebbe essere già tutto formalizzato e l’Inter saluterà il proprio bomber.

Non si potrà più tornare indietro, questa volta è tutto fatto. Il futuro di Romelu Lukaku si tinge di blu ed il Chelsea sarà la sua nuova destinazione. L’attaccante belga lascerà l’Inter dopo un campionato vinto anche grazie ai suoi fondamentali gol. I nerazzurri non potevano opporre resistenza: la cifra che i Blues hanno sborsato era troppo appetitosa da poter rifiutare.

115 milioni di euro tondi che arriveranno nelle casse nerazzurre. Una bocca d’aria per l’Inter che comincia a rifiatare con questa liquidità, per via dei problemi economici, così come anche per la vendita di Achraf Hakimi. La trattativa è stata a lungo contestata dalla tifoseria nerazzurra che non voleva staccarsi dal proprio giocatore ma alla fine i giochi sono stati fatti. Lukaku ritorna in Premier League dopo due anni, dall’ultima esperienza con il Manchester United.

Chelsea, per Lukaku si chiude entro lunedì

Eppure fu proprio il Chelsea a non credere in lui. L’attaccante di Anversa, dopo la breve parentesi in prestito con il West Bromwich Albion, fu mandato all’Everton perché non rientrante nei progetti dei londinesi. Proprio a Liverpool Lukaku ha mostrato tutto il suo potenziale, bissato poi dall’esperienza con il Manchester United. Il Chelsea lo riacquista al triplo del suo valore iniziale.

Una vera e propria follia da parte del club di Roman Abramovič che ha voluto a tutti i costi l’attaccante. Lukaku, tra l’altro, non scenderà in campo nell’amichevole di oggi contro il Parma. Proprio il giocatore ha chiesto di non essere schierato. Lukaku è in procinto di trasferirsi in Inghilterra dove guadagnerà 12 milioni di euro. Per l’ufficialità bisogna attendere la prossima settimana ma ormai si è agli sgoccioli finali.

