Emergenza Coronavirus, UEFA risponde alle domande sulle finali di Champions ed Europa League

La UEFA ha risposto alle domande pressanti che le sono giunte in questi giorni. Abbiamo saputo del rinvio del campionato europeo itinerante al 2021, inoltre abbiamo avuto lo stop dei principali campionati europei e mondiali.

Ora la UEFA è continuamente in contatto con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per capire come si sta evolvendo la situazione. Si è pronti a fare scelte drastiche, sulla base dei consigli degli esperti e rispettando la salute.

Certo si è voluto privilegiare le competizioni per club rispetto a quelle nazionali. Ma secondo la UEFA è stato giusto così, la necessità è quella di completare le competizioni in ambito nazionale. E’ il frutto di una scelta tra 55 associazioni membre, la FIFPro e i rappresentanti delle leghe e dei club.

Euro 2020 è un torneo particolare, perché va disputato in 12 Paesi differenti. L’idea è quella di organizzare un torneo che sia veramente europeo, per festeggiare il suo 60esimo compleanno. La denominazione non cambierà anche se sarà giocato l’anno prossimo. Lo si ricorderà sempre come UEFA EURO 2020.

Inoltre la stessa organizzazione ha istituito un gruppo di lavoro, di cui fanno parte rappresentanti dell’amministrazione UEFA, della European Club Association e dell’European League. Si proveranno a costruire diversi modi per far terminare le stagioni nelle rispettive nazioni.

La Champions e l‘Europa League rientrano tra quelle competizioni che devono essere terminate entro il 30 giugno 2020. Certo dovrà valutare attentamente l’evolversi della situazione, ma l’obiettivo resta quello di terminarle entro quella data.

Non sa ancora rispondere su cosa potrebbe accadere se i campionati non si riuscissero a concludere. Certo che il rinvio di Euro 2020 rappresenta una possibilità in più per le federazioni di terminare i rispettivi campionati.

Nel frattempo l’UEFA rischedulerà la Nations League, l’Europeo femminile, gli Europei Under 21 maschili, con date ancora da stabilire

