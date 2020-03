Emergenza Coronavirus, ufficiale: UEFA rinvia Euro 2020 al 2021

Emergenza Coronavirus: era nell’aria ormai da qualche giorno, ma ora è arrivata l’ufficialità. La UEFA ha rinviato definitivamente al prossimo anno gli Europei in programma quest’estate. Poco fa la decisione.

Era pressoché inevitabile la decisione di rinviare al prossimo anno Euro 2020. Nonostante l’emergenza Coronavirus che sta flagellando l’Europa, nonché il Mondo, in questi giorni , l’UEFA aveva provato in tutti i modi, beccandosi anche più di qualche critica, a salvare lo svolgimento della massima competizione continentale per nazioni.

Si era pensato di tutto, ma alla fine è giunta la notizia che un po’ tutti ci aspettavamo: gli Europei sono ufficialmente rimandati al prossimo anno. Si giocheranno dall’11 giugno all’11 luglio 2021. La notizia ufficiale è arrivata pochi minuti fa, sebbene già la federcalcio norvegese avesse provveduto a dare l’annuncio del rinvio al prossimo anno di Euro 2020.

Emergenza Coronavirus: Euro 2020 rinviato al 2021

Comunicato quindi lo spostamento della massima manifestazione continentale al prossimo anno, la UEFA deciderà a breve anche per quanto riguarda Champions League ed Europa League. Le singole federazioni nazionali hanno chiarito la loro volontà di portare a termine i rispettivi campionati, quindi Ceferin e soci dovranno inventarsi qualcosa per inserire, nei nuovi calendari, le restanti gare di CL ed EL.

L’ipotesi più gettonata è quella delle gare secche, senza andata e ritorno, così da terminare la stagione entro la fine di giugno (al massimo entro i primi di luglio). Tra poco dovremmo saperlo.

