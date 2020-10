Udinese-Parma Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 18-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Udinese-Parma, sfida valevole per la 4^ giornata di campionato in Serie A, in programma domenica alle 18:00 alla Dacia Arena di Udine.

La 4^ giornata di campionato in Serie A inizierà domani alle 15:00 con il big match del San Paolo tra Napoli e Atalanta e terminerà lunedì sera con la sfida del Bentegodi tra Verona e Genoa. Nel mezzo ovviamente tante altre sfide tra le quali spicca sicuramente quella che sa già di salvezza tra l’Udinese di Luca Gotti e il Parma di Fabio Liverani.

I bianconeri friulani, dopo tre giornate di campionato, sono ancora fermi a zero punti con la casella dei gol segnati che dice anch’essa tristemente zero. Poco meglio i gialloblu dell’ex tecnico del Lecce che prima della pausa sono riusciti a risollevarsi battendo per 1-0 il Verona di Ivan Juric. Nelle prime due giornate invece erano arrivate due sconfitte contro Napoli (0-2) e Bologna (4-1). Sia bianconeri che ducali hanno quindi bisogno di una vittoria che dia ossigeno ad un cammino che pare già in salita per entrambi.

Le ultime sulle formazioni di Udinese e Parma

Per quanto riguarda le formazioni, Gotti dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2. Nicolas quindi in porta con, a fargli da scudo, Rodrigo Becão, De Maio e Samir. A centrocampo spazio a Molina, De Paul, Arslan, Pereyra e Ouwejan. In attacco il duo formato da Okaka e Lasagna.

Liverani dovrebbe invece optare per un più articolato 4-3-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sepe in porta. Davanti a lui, Laurini, Osorio, Bruno Alves e Gagliolo. Centrocampo a tre con Kucka, Grassi e Kurtic. Cyprien sulla trequarti sarà invece il supporto alla coppia offensiva costituita da Karamoh e Gervinho.

Udinese-Parma, 4^ giornata di campionato.

Probabili formazioni Udinese-Parma

Udinese (3-5-2): Nicolas; Rodrigo Becão, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Grassi, Kurtic; Cyprien; Karamoh, Gervinho.

Come vedere Udinese-Parma in diretta TV e streaming

Udinese-Parma sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece, il match tra bianconeri e gialloblu sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Udinese-Parma

La radiocronaca di Udinese-Parma sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

I precedenti in Serie A tra Udinese e Parma sono complessivamente 46 di cui 23 giocati in Friuli. Considerando solo le gare disputate in casa dell’Udinese il bilancio dice 10 vittorie bianconere, 7 pareggi e 6 successi parmensi. Il ducali hanno vinto le ultime due gare giocate alla Dacia Arena: 1-3 il 1° settembre 2019 e 1-2 il 19 gennaio 2019. I bianconeri invece non battono i ducali in casa propria dal 4-2 del 29 settembre 2014.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS