Napoli-Atalanta in diretta TV-streaming e probabili formazioni 17-10-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Atalanta, sfida che, sabato alle 15:00, aprirà il quadro della 4^ giornata di campionato in Serie A.

La notizia della sconfitta a tavolino e del punto di penalizzazione in classifica probabilmente dev’essere ancora metabolizzata dalle parti di Castel Volturno dove la squadra di Gennaro Gattuso si sta preparando in vista dell’impegnativo match casalingo di sabato pomeriggio contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Vista la sottrazione di un punto in graduatoria, i partenopei sono scivolati dal sesto all’ottavo posto che tradotto significa niente vetta in caso di successo sui nerazzurri che giungono al San Paolo con l’intento di portare avanti la propria striscia positiva che li ha già visti vincere, a suon di gol, le prime tre partite di campionato. Quella tra campani e bergamaschi è quindi sfida tra due delle squadre più forti della nostra Serie A.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Atalanta

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Gattuso dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko con Politano, Mertens e Lozano sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Gasperini dovrebbe invece optare per il suo classico 3-4-2-1. Sportiello quindi in porta con, a fargli da schermo, Palomino, Romero e Djimsiti. Centrocampo a quattro con Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. Sulla trequarti invece Gomez e Malinovskyi saranno il supporto dell’unico attaccante, Zapata.

Napoli-Atalanta, 4^ giornata di campionato.

Probabili formazioni Napoli-Atalanta

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata.

Come vedere Napoli-Atalanta in diretta TV e streaming

Napoli-Atalanta sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 15:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece il match tra partenopei e nerazzurri sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Atalanta

La radiocronaca di Napoli-Atalanta sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kissi Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Atalanta sono complessivamente 112 (98 in Serie A, 8 in Coppa Italia e 6 in Serie B) con un bilancio che sorride largamente agli azzurri che guidano la contesa con 48 vittorie a fronte delle 30 dei nerazzurri. 34 i pareggi. 149 i gol segnati dai partenopei, 115 quelli messi a referto dai bergamaschi. L’ultimo precedente, in generale, risale alla gara dello scorso 2 luglio quando la Dea sconfisse per 2-0 i campani al Gewiss Stadium. L’ultima gara al San Paolo è datata invece 30 ottobre 2019 (2-2).

Nelle ultime 5 partite giocate all’ombra del Vesuvio, l’Atalanta ha vinto 3 volte (1-2 in campionato il 22 aprile 2019, 1-2 in Coppa Italia il 2 gennaio 2018 e 0-2 in campionato il 25 febbraio 2017), mentre il Napoli è riuscito ad imporsi solo in un’occasione: 3-1 in campionato il 27 agosto 2017.

