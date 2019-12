Dove vedere Udinese-Cagliari in Diretta Tv e Streaming Live: 17° giornata Serie A 21-12-2019

Udinese-Cagliari, 17°giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD. E’ possibile vedere la partita in diretta streaming live utilizzando il servizio Sky Go.

L’Udinese di Gotti è reduce dalla sfida dell’Allianz Stadium in cui ha perso per 3-1. La Juventus è un’avversaria troppo forte per i friulani, che devono costruire la loro classifica con sfide di ben altro tenore.

Nelle ultime cinque partite hanno ottenuto due pareggi e tre sconfitte. I risultati positivi sono maturati in casa contro la Spal prima (0-0) e contro il Napoli dopo(1-1). Le sconfitte, invece, sono avvenute contro Lazio, Sampdoria e Juventus.

Ora si presenta al cospetto di un Cagliari assolutamente determinato a conquistare un posto in Europa. E’ attualmente quinto in classifica con 29 punti. Nelle ultime cinque partite ha perso solo l’ultima sfida in casa contro la Lazio (1-2), subendo una rimonta nei minuti di recupero.

E’ il momento di proseguire nella corsa ad un posto in Europa. Sarebbe importantissimo, darebbe lustro ad una formazione gloriosa soprattutto nel passato. I giocatori ci sono, il mercato è stato importante, ora devono dare il loro contributo per raggiungere l’obiettivo.

Appuntamento alla Dacia Arena per sabato 21 dicembre alle ore 15.

Come vedere Udinese-Cagliari in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Udinese-Cagliari, primo anticipo della 17° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A HD Canale 202 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare la partita in diretta streaming live.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 7,99 €.

Precedenti, statistiche e Pronostico di Udinese-Cagliari

Sono 50 in totale i precedenti tra le due formazioni, di cui 48 in Serie A e solo 2 in Serie B. Il bilancio è in netto favore dei friulani, con 23 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte. In casa dei friulani il dominio è ancora più netto in quanto su 25 incontri sono stati 15 i successi per i bianconeri, 8 pareggi e 2 sconfitte.

Gli ultimi e unici match disputati in Serie B risalgono alla stagione 1978-79. Uno 0-0 in Friuli, seguito da un 1-0 in terra sarda per i locali.

L’ultima sfida in terra friulana risale alla scorsa stagione, precisamente al 29 dicembre 2018. In quell’occasione vinsero i bianconeri per 2-0 grazie alle reti di Pussetto e Behrami.

Per vedere l’ultimo successo dei sardi in trasferta a Udine, bisogna andare indietro di due stagioni. Era il 19 novembre 2017 e con la rete di Joao Pedro espugnarono la Dacia Arena.

Il pronostico della sfida vede un X2 condito da Over 2.5 e Goal

Probabili Formazioni Udinese-Cagliari

L’Udinese di Gotti dovrà fare a meno di tre uomini, che rispondono ai nomi di Jajalo, Sema e Samir. In avanti il tandem sarà composto da Okaka e Lasagna, mentre in difesa di fronte a Musso ci saranno De Maio, Troost-Ekong e Nuytinck. Nel modulo 3-5-2 il centrocampo sarà composto da Ter Avest sulla sinistra, Larsen sulla destra, con il tridente centrale composto da Fofana, Mandragora e De Paul.

Il Cagliari di Maran, invece, non avrà a disposizione Nandez, oltre ad Olsen. In porta Rafael, difesa a quattro composta da Cacciatore e Pellegrini sulle fasce, mentre al centro ci saranno Klavan e Pisacane. A centrocampo l’innesto di Oliva, con al suo fianco Cigarini e Ionita. In avanti sulla linea dei trequartisti Nainggolan, mentre in avanti spazio a Simeone e Joao Pedro.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, de Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Oliva, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Maran

