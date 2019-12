Video Gol Highlights Cagliari-Lazio 1-2: Luis Alberto e Caicedo ribaltano il vantaggio iniziale di Simeone!

Risultato di Cagliari-Lazio 1-2, 16° giornata di Serie A: Simeone non basta, Luis Alberto e Caicedo ribaltano il punteggio! Biancocelesti a -3 dalla coppia Inter-Juventus!

Una partita vivace che vede le due formazioni affrontarsi a viso aperto. Dopo un’occasione iniziale dei biancocelesti sono i padroni di casa a passare in vantaggio. Simeone è bravo a concludere su assist al volo di Joao Pedro! Ma poi avviene l’incredibile rimonta nell’extra-time dei biancocelesti! Prima pareggiano con Luis Alberto con un sinistro dal limite dell’area, poi ottengono la vittoria con un colpo di testa di Caicedo!

La sintesi di Cagliari-Lazio 1-2, 16° giornata di Serie A

Il match inizia con gli ospiti pericolosi. Un’incursione sulla sinistra di Immobile su suggerimento di Luis Alberto, ma l’attaccante italiano calcia debolmente. Rafael può controllare il pallone senza difficoltà.

Verso il decimo minuto arriva a sorpresa il vantaggio dei padroni di casa. Da rimessa laterale, Joao Pedro mette in mezzo velocemente, Simeone anticipa tutti e con un tiro infila la palla in porta!

Quindi dopo il quarto d’ora ancora padroni di casa pericolosi con Nandez che si libera in area, ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa biancoceleste.

Molto pericolosi gli ospiti che giocano molto sulla corsia di destra. Lazzari è spesso andato sul fondo, ma i suoi cross sono stati imprecisi. Al ventisettesimo, però, riesce a beccare Immobile, il quale prova a girarsi ma viene bloccato dalla difesa sarda.

Dopo un sinistro di Lulic non preciso, ancora padroni di casa pericolosi. Nainggolan serve in verticale Simeone, che prova a girare in porta ma viene murato.

Verso il finale della prima frazione ospiti che attaccano con più decisione. Prima Luis Alberto prova a beffare Rafael direttamente da calcio d’angolo, senza successo. Dopo una punizione battuta dallo stesso giocatore spagnolo finisce in area, ma Lulic non riesce a deviare con la giusta forza e il pallone finisce sul fondo.

Allo scadere della prima frazione azione di contropiede dei padroni di casa. Simeone serve Nainggolan che scatta, sterza, entra in area di rigore e tira, ma trova la pronta reazione di Strakosha!

Nella ripresa al quarto minuto grossa occasione per i biancocelesti! Correa effettua una bella giocata, salta deu uomini con un tunnel, mette al centro dove Immobile non riesce a colpire in porta di testa per deviazione di Joao Pedro.

Due minuti più tardi si fanno vedere i padroni di casa. Nainggolan recupera un pallone, serve Joao Pedro, il quale prova un tiro d’interno destro, debole che finisce fuori!

Quasi al quarto d’ora calcio d’angolo di Luis Alberto e colpo di testa di Leiva che va vicino al gol! Poi Immobile, quasi alla metà della ripresa prova ad approfittare di una disattenzione in fase difensiva, ma il suo tiro è centrale.

Quindi contropiede dei padroni di casa. Joao Pedro serve Simeone, il quale prova a concludere tra quattro difensori ma viene fermato.

Nel giro di tre minuti, dal 72 al 75, tre occasioni di cui due per gli ospiti ed una per i sardi. L’occasione per i padroni di casa è con Simeone, il quale servito da Nainggolan calcia contro il portiere in completa libertà. Per gli ospiti, invece, le occasioni sono prima con Lazzari che prova una conclusione dopo uno scambio Correa-Immobile, ma il suo tiro è deviato in angolo. Quindi lo stesso terzino prova una conclusione involontaria a giro, ma il pallone termina fuori.

Quindi altre due occasioni in fotocopia per gli ospiti. Cross dalla destra di Lazzari, colpo di testa di Immobile con palla che esce fuori di poco!

Rispondono i padroni di casa con contropiedi. Prima Acerbi è decisivo nel respingere il tiro a Joao Pedro, poi con un’azione partita da Simeone che lancia in profondità Faragò, il quale scivola al momento del tiro.

Al terzo minuto di recupero arriva il pareggio dei biancocelesti! Su cross dalla sinistra di Acerbi, pallone respinto che termina nella disponibilità di Luis alberto, il quale è bravo a colpire con il destro e a battere Rafael!

Al novantottesimo minuto di gioco arriva il vantaggio dei biancocelesti! Su cross dalla sinistra di Jony, Caicedo è bravo ad anticipare il diretto marcatore e di testa freddare Rafael!

Finisce con la vittoria laziale all’ultimo minuto!

Video Gol Highlights Cagliari-Lazio 1-2:

Il tabellino di Cagliari-Lazio 1-2, 16° giornata di Serie A

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini (80° s.t. Oliva), Ionita (83° s.t. Farago); Nainggolan (94° s.t. Deiola), Joao Pedro; Simeone. All. Maran

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (80° s.t. Caicedo); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (64° s.t. Cataldi), Luis Alberto, Lulic (56° s.t. Jony); Correa, Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Reti: 8° p.t. Simeone (C), 93° s.t. Luis Alberto (L), 98° Caicedo (L)

©RIPRODUZIONE RISERVATA