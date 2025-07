Calciomercato Live: da Lookman a Wesley, ecco tutte le trattative calde di oggi 21 luglio 2025

Lookman / Wesley

Il calciomercato di oggi 21 luglio 2025 si conferma incandescente, con club di Serie A e non solo impegnati in trattative decisive per rinforzare le rispettive rose. Mentre le big si contendono nomi importanti come Ademola Lookman, Victor Osimhen e Wesley, c’è grande fermento anche tra le squadre di fascia media e bassa. Ecco un quadro completo, aggiornato e approfondito di tutto ciò che sta succedendo.

Lookman al centro del duello Napoli-Inter: rilanci e tensione

L’Inter sembrava vicina a chiudere per Ademola Lookman, ma l’inserimento del Napoli ha cambiato le carte in tavola. Il club partenopeo, per mano del direttore sportivo Giovanni Manna, ha presentato una proposta contrattuale più allettante per il giocatore, con uno stipendio superiore di circa 1 milione di euro rispetto a quanto offerto dai nerazzurri. La richiesta dell’Atalanta resta però salda: circa 30 milioni di euro, mentre l’Inter è ferma a una decina di milioni in meno. La sensazione è che la sfida sia solo all’inizio, ma i nerazzurri non vogliono farsi beffare.

Wesley-Roma: ore decisive, con la benedizione di Filipe Luis

La Roma è pronta a chiudere per Wesley, esterno del Flamengo, con una proposta da 25 milioni più bonus. L’operazione era già in cantiere da giorni, ma a spingere verso l’addio è arrivata anche la conferma del tecnico del Flamengo Filipe Luis, che ha ammesso: “Non è nella condizione mentale per giocare. È ansioso, è probabile che vada via”. Il giocatore è stato escluso dall’ultima gara contro la Fluminense. La Roma ha dunque accelerato, e oggi potrebbe essere il giorno della fumata bianca.

Osimhen verso il Galatasaray: ci siamo

Victor Osimhen è sempre più vicino a dire addio alla Serie A. Il Galatasaray ha convinto il Napoli con una proposta da 75 milioni di euro, di cui 40 subito e 35 dilazionati, più un 10% sulla futura rivendita. Decisiva anche la clausola anti-Serie A, valida fino al 2027, per evitare il passaggio diretto a una rivale italiana. Si attende solo l’annuncio ufficiale per chiudere uno dei colpi più importanti dell’estate.

Juventus, la rivoluzione di Tudor parte da Conceiçao e Kolo Muani

Alla Continassa si lavora senza sosta. Il nuovo tecnico Igor Tudor ha indicato due nomi prioritari: il portoghese Francisco Conceiçao, esterno dal grande potenziale, e Randal Kolo Muani, attaccante francese con esperienza internazionale. La dirigenza è al lavoro per accontentarlo e costruire una rosa più dinamica e verticale rispetto al passato recente.

Braccio di ferro per Hjulmand: la Juve sfida lo Sporting

Altro fronte caldo in casa Juventus è quello di Morten Hjulmand. I bianconeri hanno già trovato un’intesa con il giocatore, ma il braccio di ferro con lo Sporting Lisbona è in pieno svolgimento. Il club portoghese non vuole mollare e minaccia il muro. La trattativa potrebbe andare per le lunghe, ma la Juve resta fiduciosa.

Il Fenerbahce sogna Calhanoglu: l’Inter non fa sconti

Il Fenerbahce ha messo nel mirino Hakan Calhanoglu, ma la trattativa si preannuncia difficile. L’Inter non intende scendere sotto i 30 milioni richiesti per il centrocampista turco, mentre il giocatore punta a un ingaggio da 10 milioni l’anno, cifra ritenuta eccessiva dai turchi. Al momento, la sensazione è che i nerazzurri lo considerino ancora un elemento chiave.

La Roma punta anche su Ghilardi: accordo con il difensore

Altro movimento in entrata per la Roma è quello che riguarda il giovane difensore Daniele Ghilardi, in uscita dal Verona. Il classe 2003 ha già dato l’ok al trasferimento nella Capitale. Le due società stanno trattando per definire le cifre, ma il suo mancato impiego nell’ultima amichevole lascia intendere che l’accordo sia vicino.

Pisa scatenato: visite mediche per Scuffet e Akinsanmiro

Il Pisa si rinforza con due nuovi innesti: Simone Scuffet, ex portiere dell’Udinese, e Ebeneezer Akinsanmiro, giovane centrocampista nigeriano. Entrambi hanno sostenuto le visite mediche in mattinata e firmeranno a breve.

Rispoli al Catanzaro: il talento del 2006 arriva in prestito

Il Catanzaro ufficializza il colpo Fabio Rispoli, centrocampista classe 2006 di proprietà del Como, lo scorso anno al Virtus Verona. Arriva in prestito e rappresenta un innesto in prospettiva per la squadra guidata da Aquilani.

Il calciomercato del 21 luglio è ancora lungo e ricco di colpi di scena. Occhi puntati sui rilanci dell’Inter per Lookman, sull’offerta della Roma per Wesley e sulle possibili uscite eccellenti come quella di Osimhen. Restate sintonizzati: l’estate 2025 promette ancora grandi fuochi d’artificio.