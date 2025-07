Noa Lang svela i retroscena: “Contatti con il Milan, ma volevo solo il Napoli”

Il nuovo attaccante del Napoli, Noa Lang, ha confermato durante la conferenza stampa di presentazione che ci sono stati effettivamente dei contatti tra il suo entourage e il Milan, ma ha voluto ridimensionare l’accaduto: “I media hanno gonfiato tutto. Non è mai stato davvero vicino”.

Lang, 26 anni, è stato ufficializzato in settimana come terzo rinforzo estivo del Napoli, dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, ai quali si è poi aggiunto Lorenzo Lucca in prestito dall’Udinese. Nella prima conferenza stampa da calciatore azzurro, l’olandese ha affrontato diversi temi: dal ruolo che avrà nell’attacco di Antonio Conte alla pressione di raccogliere l’eredità di Khvicha Kvaratskhelia, passato al Paris Saint-Germain.

Lang ha raccontato che il Napoli aveva provato a portarlo in Serie A già durante il mercato invernale, subito dopo l’addio di Kvaratskhelia:

“A gennaio c’era già l’opportunità, io volevo venire ma il PSV non mi ha lasciato partire. Poi Napoli è tornato alla carica a fine stagione e per me è stato un sogno che si realizzava. Ho spinto tanto per chiudere l’operazione. Ora sono qui e sono felicissimo.”

L’attaccante ha confermato i colloqui esplorativi con il Milan, ma ha voluto chiarire come i media abbiano dato troppa enfasi alla questione:

“Onestamente, non era così vicino come si è detto. Mio padre e il mio agente hanno avuto qualche incontro, ma non c’è mai stato nulla di concreto.”

Lang si è mostrato sicuro di sé, nonostante la grande responsabilità di prendere il posto lasciato dal georgiano:

“So che Khvicha è un grande giocatore, ma io sono qui per scrivere la mia storia con il Napoli. Mi sento pronto, fiducioso e sento il supporto della società. Quindi… andiamo!”

Il talento olandese ha già iniziato il ritiro precampionato agli ordini di Conte, allenandosi insieme a Romelu Lukaku e De Bruyne, in una squadra che sembra sempre più costruita per tornare a vincere. Il suo entusiasmo e la voglia di lasciare il segno fanno ben sperare i tifosi, che attendono ora il verdetto del campo.