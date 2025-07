Beukema è un nuovo giocatore del Napoli, arriva dal Bologna per 30 milioni

Il Napoli ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Sam Beukema, difensore centrale olandese classe 1998, che si trasferisce a titolo definitivo dal Bologna. Il contratto firmato dal giocatore ha una durata quinquennale, fino all’estate del 2030, con uno stipendio che si aggira intorno ai 3 milioni di euro netti a stagione. L’operazione ha un costo complessivo di circa 30 milioni di euro, comprensivi di bonus, e rappresenta un investimento importante per il futuro del reparto difensivo partenopeo.

Beukema è il quinto rinforzo estivo del club azzurro, dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne, Luca Marianucci, Noa Lang e Lorenzo Lucca. Un mercato ambizioso voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha confermato l’operazione con il consueto tweet: “Benvenuto Sam”, pubblicato pochi istanti prima del comunicato ufficiale del club.

Arrivato in Italia nel 2023 dall’AZ Alkmaar, Beukema ha trascorso due stagioni in Emilia con la maglia del Bologna, collezionando 80 presenze complessive e diventando una pedina chiave della squadra rossoblù. Il suo apporto è stato decisivo anche nella storica cavalcata del Bologna in Champions League, dove ha disputato tutte le 8 partite giocate dal club nella fase a gironi.

A dimostrazione della sua centralità nel gioco, solo Remo Freuler ha disputato più partite di lui con la maglia del Bologna dal suo arrivo, e soltanto due difensori in Serie A – Giovanni Di Lorenzo e Evan Ndicka – hanno completato più passaggi di lui nelle ultime due stagioni.

Il club felsineo ha salutato Beukema con un messaggio affettuoso pubblicato sui propri canali ufficiali:

“Grazie Sam, per questi due anni trascorsi insieme. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro”.

Con l’arrivo di Beukema, il Napoli punta a consolidare la retroguardia dopo un’annata difficile e si assicura un difensore nel pieno della maturità calcistica, affidabile in fase di impostazione e con esperienza anche in ambito europeo. Un rinforzo importante in vista di una stagione che vedrà i partenopei impegnati su più fronti.