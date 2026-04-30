Gravina lascia la FIGC e difende il suo operato: “Non ho fallito. L’Italia al Mondiale al posto dell’Iran? Idea vergognosa”

L’addio di Gabriele Gravina alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio segna uno dei momenti più delicati del calcio italiano degli ultimi anni. Dopo l’ennesima mancata qualificazione della Nazionale al FIFA World Cup 2026, il presidente uscente ha scelto di dimettersi, ma respinge con decisione le accuse di fallimento e attacca le polemiche più recenti.

Dimissioni volontarie e clima teso: Gravina spiega la sua scelta

Gravina ha chiarito subito un punto fondamentale: nessuna pressione esterna. La decisione di lasciare la guida della FIGC è stata, secondo le sue parole, un atto personale e responsabile. Un gesto maturato dopo aver mancato un obiettivo dichiarato, ovvero riportare l’Italia al Mondiale.

Il contesto attorno alla federazione era diventato particolarmente pesante. Le critiche, le tensioni istituzionali e il clima mediatico hanno contribuito a creare una situazione difficile da gestire. In questo scenario, le dimissioni sono state viste come una scelta per proteggere l’immagine della federazione ed evitare un’esposizione eccessiva.

Gravina ha sottolineato come il suo approccio sia sempre stato lucido e razionale. Nessuna decisione presa sull’onda emotiva, ma una valutazione ponderata del momento. La responsabilità verso il sistema calcio italiano è stata indicata come la motivazione principale.

La mancata qualificazione contro la Bosnia and Herzegovina national football team nei playoff ha rappresentato il punto di rottura definitivo. Un risultato che ha pesato non solo sportivamente, ma anche a livello istituzionale.

“Non ho fallito”: la difesa del lavoro svolto alla FIGC

Nonostante il fallimento sul piano sportivo della Nazionale maggiore, Gravina respinge l’idea di un bilancio totalmente negativo. La sua difesa si basa su un concetto preciso: la FIGC non è solo la prima squadra maschile.

Secondo l’ex presidente, il lavoro della federazione deve essere valutato nel suo complesso. Settori giovanili, calcio femminile e progetti strutturali rappresentano una parte fondamentale dell’attività. In questi ambiti, l’Italia viene considerata una realtà apprezzata anche a livello internazionale.

Gravina ha evidenziato una confusione diffusa tra tifosi e opinione pubblica. Molte responsabilità attribuite alla FIGC, in realtà, dipendono da altri attori del sistema calcistico, come leghe e regolamenti. Questo crea una narrazione distorta, in cui la federazione diventa il bersaglio principale.

Il problema della mancata qualificazione ai Mondiali si ripete da tre edizioni consecutive. Un dato che, secondo Gravina, dimostra come il problema sia più profondo e strutturale. Cercare un unico responsabile rischia di semplificare una questione complessa.

Il nodo allenatore: fiducia a Gattuso nonostante il fallimento

Uno dei punti più discussi riguarda la scelta del commissario tecnico. Gravina ha difeso apertamente la decisione di affidare la panchina a Gennaro Gattuso dopo l’addio di Luciano Spalletti.

Secondo l’ex presidente, Gattuso rappresentava la figura ideale per un momento di difficoltà. Un allenatore capace di trasmettere valori, identità e senso di appartenenza alla maglia azzurra. Elementi considerati fondamentali per ricostruire lo spirito della squadra.

Il problema, però, non è stato caratteriale, ma tecnico. Gravina ha ammesso che è mancata la componente sportiva necessaria per ottenere risultati concreti. Questo ha impedito alla Nazionale di raggiungere l’obiettivo qualificazione.

La scelta di Gattuso resta quindi, nella visione di Gravina, corretta nel contesto in cui è stata presa. Una decisione che non ha portato i risultati sperati, ma che rispondeva a esigenze precise del momento.

Italia al Mondiale al posto dell’Iran: Gravina attacca le ipotesi

Tra le polemiche più recenti c’è quella legata a una possibile partecipazione dell’Italia al Mondiale 2026 al posto dell’Iran national football team. Un’ipotesi che Gravina ha definito senza mezzi termini fantasiosa e vergognosa.

L’ex presidente ha respinto l’idea di un ripescaggio, sottolineando come non rispetterebbe i principi sportivi. La qualificazione deve avvenire sul campo, non attraverso decisioni straordinarie.

Allo stesso tempo, Gravina ha voluto riconoscere il valore dei tifosi italiani. Secondo lui, sono gli unici a meritare davvero la presenza dell’Italia al Mondiale, per passione e attaccamento. Un messaggio che evidenzia il distacco tra il sentimento popolare e i risultati sportivi.

Questa posizione chiude definitivamente la porta a qualsiasi scenario alternativo. L’Italia resta fuori dal Mondiale, senza scorciatoie.

Il futuro della FIGC: elezioni e nuova guida in arrivo

Dopo le dimissioni di Gravina, la FIGC si prepara a voltare pagina. Il prossimo 22 giugno verrà eletto il nuovo presidente, chiamato a guidare una fase di ricostruzione complessa.

Tra i nomi più accreditati ci sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, figure con esperienza e peso istituzionale. La scelta del nuovo leader sarà determinante per il futuro del calcio italiano.

Il compito non sarà semplice. Servirà intervenire su più livelli, dalla formazione dei giovani alla competitività del campionato, fino al rilancio della Nazionale. Il fallimento sportivo ha evidenziato problemi strutturali che richiedono soluzioni profonde.

Il ciclo di Gravina si chiude con luci e ombre. Da un lato, progetti e sviluppo del sistema. Dall’altro, risultati mancati sul palcoscenico più importante. Il prossimo presidente dovrà ripartire da qui, cercando di riportare l’Italia dove la sua storia impone: ai vertici del calcio mondiale.