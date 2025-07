Lookman vuole solo l’Inter, Napoli tagliato fuori: Accordo pronto con l’Atalanta

Inter e Lookman, ore calde: settimana cruciale per chiudere l’affare e battere la concorrenza

La trattativa tra Ademola Lookman e l’Inter entra nella sua fase più delicata. Dopo settimane di contatti e pressioni, il club nerazzurro spera di chiudere con l’Atalanta già in questi giorni, per evitare un nuovo caso “Koopmeiners” e assicurare a Chivu il suo principale obiettivo offensivo già per l’inizio del ritiro fissato per sabato 26 luglio.

Lookman ha scelto l’Inter: intesa trovata, ora la palla passa all’Atalanta

Il nigeriano classe 1997 ha le idee chiare: vuole solo l’Inter. Dopo i 52 gol segnati in tre stagioni a Bergamo, sente arrivato il momento del salto in una big. Il suo entourage ha già definito con Marotta e Ausilio un accordo fino al 2030 da 4,5 milioni di euro a stagione, e spinge per il rispetto della promessa fatta un anno fa dalla dirigenza bergamasca: lasciarlo partire in caso di offerta adeguata.

Al momento, però, resta una distanza economica tra domanda e offerta: l’Atalanta chiede 50 milioni, l’Inter è arrivata a 40 milioni, ma è pronta ad aumentare leggermente la proposta per favorire la chiusura dell’operazione.

Marotta vuole chiudere subito: obiettivo evitare un nuovo caso Koopmeiners

A un anno esatto dalla complicata operazione che ha portato Koopmeiners alla Juventus, Marotta vuole evitare che si ripeta una lunga telenovela. Per questo sta accelerando i tempi, con una serie di contatti a tre tra Inter, Atalanta e entourage del giocatore previsti già da oggi. L’obiettivo è chiaro: trovare un’intesa entro questa settimana, così da mettere a disposizione di Chivu un rinforzo chiave fin dal primo giorno di lavoro con la rosa al completo.

Nessuna concorrenza concreta: il Napoli si è defilato

Nonostante alcune voci su un possibile inserimento del Napoli, dalla città partenopea non è mai arrivata un’offerta concreta. Solo un sondaggio preliminare, che ha ricevuto una risposta netta dall’entourage di Lookman: il giocatore vuole solo l’Inter. Nessuna asta in vista, dunque, ma una trattativa definita nella volontà del calciatore e ora tutta da concludere nei dettagli tra i club.

L’Inter accelera: la settimana della verità è iniziata

Questa settimana potrebbe essere decisiva. Il countdown è già iniziato: sabato 26 luglio comincia ufficialmente la stagione nerazzurra e Lookman vuole esserci. Il suo infortunio al polpaccio, che lo costringerà ancora a un lavoro differenziato per un paio di settimane, non rallenta la trattativa.

La pressione del giocatore è forte, l’accordo con l’Inter è pronto, la distanza economica è colmabile: ora tocca alla famiglia Percassi decidere se dare il via libera e scrivere l’ultima pagina di un addio annunciato. L’Inter aspetta, e stavolta non ha intenzione di farsi sfuggire l’occasione.

Pain into Power ⚽️⚽️ pic.twitter.com/5XodSmN5nu — Ademola Lookman (@Alookman_) February 23, 2025

Inter, Lookman è il colpo per lo Scudetto: svolta tattica e sfida al Napoli per il talento nigeriano

L’Inter è pronta a cambiare pelle per tornare a dominare in Serie A e riscattare una stagione conclusa con l’amaro in bocca. Dopo la delusione della finale di Champions League e il tricolore perso in volata contro il Napoli, il club nerazzurro ha un solo obiettivo: tornare a vincere. In cima alla lista degli acquisti c’è Ademola Lookman, identificato come il profilo ideale per dare una svolta tecnica e mentale alla squadra di Chivu.

Lookman rappresenta il cambiamento: addio al palleggio prevedibile, spazio all’imprevedibilità

L’arrivo di Lookman rappresenterebbe una vera e propria rottura con il ciclo inzaghiano, caratterizzato da possesso palla e gioco manovrato. Una filosofia efficace ma ormai letta da tutti gli avversari. L’Inter vuole ora inserire velocità, imprevedibilità e gioco diretto: caratteristiche che il talento nigeriano incarna alla perfezione. Dribbling, uno contro uno, strappi improvvisi e capacità di creare occasioni dal nulla: Lookman è il giocatore che mancava nel reparto offensivo nerazzurro.

Un profilo che l’Inter non ha da tempo: fallito il progetto Correa, ora serve concretezza

Nel recente passato l’Inter aveva puntato su Joaquín Correa, ma il suo rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative. Con 52 reti in 117 presenze in Italia, Lookman ha già dimostrato tutto il suo valore, diventando una garanzia. La sua presenza potrebbe colmare una lacuna che si è fatta sentire nei momenti più complicati della stagione: la capacità di sbloccare le partite chiuse con una giocata personale. Un elemento chiave per un club che punta ai massimi traguardi.

Napoli in agguato: ma Lookman ha già scelto l’Inter

La concorrenza, però, non manca. Il Napoli campione d’Italia ha sondato il terreno nelle ultime ore, intenzionato a inserirsi nella trattativa. Ma, secondo fonti vicine al giocatore, la volontà di Lookman è chiara: vuole solo l’Inter. Nonostante l’interesse di De Laurentiis, l’entourage del giocatore ha ribadito il totale gradimento per il progetto nerazzurro e la piena intesa già raggiunta con Marotta e Ausilio. Al momento, non si prevedono colpi di scena: nessun voltafaccia, solo attesa.