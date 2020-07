Tennis, WTA Cincinnati: wild card per Venus Williams, Clijsters, Osaka e Stephens

Il conto alla rovescia verso la ripresa di entrambi i circuiti del mondo del tennis è agli sgoccioli e, se dal prossimo 3 agosto l’attenzione sarà tutta sul torneo WTA di Palermo, si inizia già a guardare anche più in là alla mini tournée sul cemento del Nord America.

Alla fine del mese di agosto, infatti, è confermato lo Us Open, nell’impianto tradizionale di Flushing Meadows che, però, quest’anno, in via del tutto eccezionale, ospiterà, la settimana precedente, anche l’evento originariamente previsto a Cincinnati, il Western and Southern Open.

Nei giorni precedenti gli organizzatori avevano pubblicato l’entry list del torneo che poteva contare su nomi di assoluto prestigio come la numero tre del mondo Karolina Pliskova, la campionessa di Melbourne Sofia Kenin, tre ex campionesse dell’evento come Kiki Bertens, Madison Keys e Garbine Muguruza oltre alla vera star, Serena Williams.

Tuttavia ieri, con l’annuncio delle wild card, il livello, se possibile, si è ulteriormente alzato e gli organizzatori hanno ufficializzato gli inviti nel main draw per due leggende come Venus Williams e Kim Clijsters, due campionesse slam come Naomi Osaka e Sloane Stephens e la giovane promettente Catherine McNally.

✅ Kim Clijsters

✅ Caty McNally

✅ Naomi Osaka

✅ Sloane Stephens

✅ Venus Williams



Four Major champions and a Cincinnati native secure wild cards into the 2020 #WesternandSouthernOpen.



📰: https://t.co/z7ElR3mlDh pic.twitter.com/vWKhYDIJ9r — Western & Southern Open (@CincyTennis) July 30, 2020

Malgrado l’assenza delle prime due giocatrici del ranking WTA Ashleigh Barty e Simona Halep, la prima già certa di non volare negli States, la seconda al momento poco propensa, e quella dell’ultima campionessa di New York Bianca Andreescu, il torneo conta, come visto, comunque su un numeroso parterre di stelle e la voglia di ricominciare sembra adesso più grande che mai.

