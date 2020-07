Tennis: la numero uno del mondo Ashleigh Barty non giocherà gli Us Open

Mancano pochissime ore alla ripresa del tennis internazionale in seguito alla sospensione dei circuiti per l’emergenza sanitaria per Covid-19 e le entry list dei vari tornei in programma iniziano a definirsi.

Occhi puntati ovviamente sullo Us Open, lo slam newyorchese, tradizionalmente l’ultimo dei quattro major della stagione, e che quest’anno sarà però il secondo visto l’annullamento del torneo di Wimbledon e lo spostamento del Roland Garros alla fine del mese di settembre.

A New York, invece, sono confermate le date originarie con la sola novità dell’evento di Cincinnati spostato, in maniera del tutto eccezionale, nella settimana precedente e nello stesso complesso di Flushing Meadows.

In entrambi gli eventi, però, non sarà presente l’attuale numero uno del mondo, l’australiana Ashleigh Barty che, di comune accordo con il suo team ha scelto di rinunciare al viaggio negli Stati Uniti per il rischio ancora alto legato alla pandemia.

Era dal 2010 che nell’evento femminile dello Us Open non sarà presente la numero uno del mondo, quando Serena Williams fu costretta a rinunciare per una ferita al piede procuratasi nell’estate precedente, e senza dubbio sarà una perdita importante per il torneo.

Sarà curioso, adesso, attendere novità sulla possibile programmazione di Barty in questo 2020 per capire se preferirà anzi disputare la tournée europea sulla terra rossa, nel tentativo di difendere il titolo conquistato a Parigi nel maggio dello scorso anno o se, invece, rimarrà ancora ferma ai box in attesa di acque più calme.

