Tennis, WTA Cincinnati/New York: con un brivido Serena Williams, rimonte per Osaka e Sabalenka

Your @wta sweet 1⃣6⃣



🇷🇺 Kudermetova vs. Mertens 🇧🇪

🇺🇸 Pegula vs. Sabalenka 🇧🇾

🇯🇵 Osaka vs. Yastremska 🇺🇦

🇪🇪 Kontaveit vs. Bouzkova 🇨🇿

🇬🇧 Konta vs. Zvonareva 🇷🇺

🇬🇷 Sakkari vs. S. Williams 🇺🇸

🇺🇸 McHale vs. Jabeur 🇹🇳

🇧🇾 Azarenka vs. Cornet 🇫🇷#CInCyTENNIS