Tennis, ATP: Wawrinka si salva a San Pietroburgo, qualche sorpresa a Colonia

Oltre al torneo sulla terra rossa outdoor di Santa Margherita di Pula, il circuito maschile fa tappa anche in Russia e in Germania, per la precisione sul veloce indoor di San Pietroburgo e di Colonia.

In Russia, nell’evento più prestigioso per punti e montepremi in palio in questa settimana, si salva più e più volte Stan Wawrinka che, nel suo match contro Daniel Evans (3-6 7-6 7-5), recupera break di svantaggio nel secondo e nel terzo set, salva tre match point e trionfa, alla fine, dopo due ore e mezza di battaglia.

(Fonte: Profilo Twitter Ufficiale ATP Tour)

Lo svizzero, tre volte campione slam e qui testa di serie numero cinque, al prossimo turno se la vedrà contro il russo Evgeny Donskoy che, in due set, ha avuto la meglio sul bielorusso Egor Gerasimov (6-4 7-6).

Sempre nel day one del torneo spicca la vittoria del kazako Alexander Bublik, in rimonta, in tre set, contro lo statunitense Mackenzie McDonald (2-6 7-6 6-4) che fa così la stessa fine del suo connazionale Taylor Fritz, numero otto del seeding, battuto in tre set dal britannico Cameron Norrie (6-4 4-6 6-3).

3️⃣ match points saved!



Down and out in the second set, 🇨🇭 @stanwawrinka completes an inspired 3-6, 7-6(3), 7-5 comeback against Dan Evans.@Formula_TX | #spbopenpic.twitter.com/bSLdfyeUwg — ATP Tour (@atptour) October 12, 2020

Infine, vittoria in tre set per la wild card russa Aslan Karatsev che, dopo un’intensa estate con numerose vittorie tra i Challenger sulla terra rossa, vince anche nel circuito maggiore con il successo lottato contro lo statunitense Tennys Sandgren (7-5 3-6 7-5).

In Germania, invece, cadono subito due delle otto teste di serie, il numero cinque, il serbo Filip Krajinovic, sconfitto in tre set dallo statunitense Steve Johnson (3-6 6-4 6-4), ed il numero sette, il tedesco Jan Lennard Struff, battuto piuttosto nettamente dal connazionale Oscar Otte (6-4 6-3).

Buona la prima, invece, per il numero sei, il polacco Hubert Hurkacz, a segno in due set contro il lucky loser Marc Polmans (6-2 7-5), mentre va registrato il primo successo nel circuito maggiore dopo più di un anno del tedesco Mischa Zverev, qui accreditato di una wild card, e vincente comodamente contro John Millman (6-1 6-4).

QUI, per il tabellone aggiornato del torneo ATP 500 di San Pietroburgo.

QUI, per il tabellone aggiornato del torneo ATP 250 di Colonia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS