Tennis, ATP Sofia: Sinner in semifinale, Caruso cede a Gasquet

Tempo di semifinali nell’ATP 250 di Sofia, quasi tempo di incoronare il penultimo campione di questo 2020 in attesa delle ATP Finals di Londra, il Master di fine anno, al via domenica.

C’è Jannik Sinner tra i protagonisti di questo penultimo evento della stagione a Sofia, per la terza volta in carriera in una semifinale del circuito maggiore dopo quelle raggiunta ad Anversa, lo scorso anno, e a Colonia, poche settimane fa.

Il tennista azzurro, classe 2001, ha centrato l’obiettivo grazie al successo in rimonta sul numero tre del tabellone, e numero venticinque del ranking mondiale, l’australiano Alex de Minaur (6-7 6-4 6-1), schiantato di forza al terzo e decisivo set.

Adesso per Sinner, per provare a spingersi ancora più in là e a raggiungere la prima finale della carriera, ci sarà il francese Adrian Mannarino, in buona condizione ultimamente, e a segno ieri in tre set sul moldavo Radu Albot (6-2 1-6 6-3).

Tra i due non ci sono precedenti, l’occasione è evidentemente ghiotta, ma il francese, oltre ad essere un giocatore esperto, è solido e sfiancante e servirà una prestazione di qualità da parte di Sinner, prestazione che, però, è senz’altro in grado di offrire.

Nell’altro lato del tabellone, invece, esce di scena l’altro azzurro ancora in gara, Salvatore Caruso che, in due set, entrambi persi al fotofinish, ha ceduto al francese, ex top ten, Richard Gasquet (7-6 7-5) in poco meno di due ore di gioco.

Adesso, il due volte semifinalista di Wimbledon se la vedrà contro il canadese Vasek Pospisil che, in maniera piuttosto agevole, dopo aver estromesso il numero quattro del tabellone Struff, si è ripetuto anche contro il numero sei, l’australiano John Millman (6-3 6-2).

Tra Pospisil e Gasquet sono ben cinque i precedenti con il canadese avanti per 3 a 2 e a segno anche nell’ultimo, quest’anno, nei quarti di finale del torneo di Montpellier quando il francese ha dovuto ritirarsi in svantaggio di un set.

QUI, per il tabellone aggiornato dell’ATP 250 di Sofia.

QUI, per l’ordine di gioco di oggi.

