Tennis, ATP Finals di Londra: ecco i gironi, si inizia domenica 15 novembre

Tokyo 1970 e Londra 2020, questi i nomi dei due gironi del Master di fine anno, le ATP Finals che, come da tradizione, chiudono la stagione, anche questa nella quale, ad un certo punto, sembrava impossibile ricominciare.

E invece ecco le ATP Finals, il Master di fine anno con i migliori otto giocatori al mondo, nella sua ultima edizione londinese, a 50 anni dalla prima disputata a Tokyo, prima di far spazio, dal prossimo 2021 alla nostra Torino.

I due gironi quest’anno prendono proprio il nome dell’inizio e della fine di questo lungo cammino di 50 anni che, edizione dopo edizione, ha costruito un evento unico nel suo genere, atteso fin dal primo di gennaio, obiettivo di qualsiasi tennista.

Nel gruppo Tokyo 1970 è presente il numero uno del mondo Novak Djokovic, cinque volte campione del torneo, ma a secco di vittorie nell’evento di fine anno addirittura da cinque stagioni e chiamato, quindi, ad invertire il recente trend negativo.

Insieme a lui il sorteggio ha collocato i recenti finalisti di Parigi Bercy, il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev, quest’ultimo già trionfatore a Londra due anni fa, e a completare il girone c’è uno dei due novellini, l’argentino Diego Schwartzman.

Nell’altro girone, invece, quello Londra 2020, a guidare il seeding è il numero due del mondo Rafael Nadal, mai vincitore delle Finals ma ugualmente pronto, anche quest’anno, a battagliare con i suoi colleghi per provare a mettere le mani praticamente sull’unico trofeo assente nel suo palmares.

Con lui ecco Dominic Thiem, finalista uscente e campione slam per la prima volta quest’anno, a New York, Stefanos Tsitsipas, re in carica di Londra ed infine Andrey Rublev, alla prima partecipazione ma leader di vittorie in questo 2020.

Tutto pronto quindi per l’inizio dell’ultimo torneo dell’anno, un evento che, in questo drammatico 2020, sembrava quasi un lontano miraggio e che invece, come sempre, metterà, l’uno di fronte all’altro, gli otto giocatori più forti al mondo, lo spettacolo dello spettacolo.

GIRONE TOKYO 1970

(1) NOVAK DJOKOVIC

(4) DANIIL MEDVEDEV

(6) ALEXANDER ZVEREV

(8) DIEGO SCHWARTZMAN

GIRONE LONDRA 2020

(2) RAFAEL NADAL

(3) DOMINIC THIEM

(5) STEFANOS TSITSIPAS

(7) ALEXANDER RUBLEV

(MATTEO BERRETTINI e DENIS SHAPOVALOV sono rispettivamente prima e seconda riserva in caso di ritiro di qualcuno anche a competizione iniziata).

