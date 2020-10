Tennis, ATP Nur-Sultan: buon esordio di Seppi, Tiafoe e Paul già ai quarti di finale

Oltre al torneo ATP 500 di Vienna il circuito maschile ha offerto un’ulteriore chance, soprattutto ai giocatori con una classifica meno importante, per giocare, fare punti e aggiungere qualche soldo in un 2020 davvero travagliato.

Ecco allora l’Astana Open a Nur-Sultan (dal marzo del 2019 nuova denominazione proprio per la città di Astana), un ATP 250 disputato in condizioni analoghe a quelle di Vienna, ovvero veloce indoor, con una entry list meno altisonante ma non per questo meno intrigante.

Al via, per i colori azzurri, Andreas Seppi e Stefano Travaglia con esiti, però, differenti, nei rispettivi esordi, vincente il primo, in tre set, contro il russo Aslan Karatsev (6-3 1-6 6-3), perdente, invece, il secondo, in due set, contro il numero sette del seeding, lo statunitense Tommy Paul (7-6 6-3).

E proprio Paul, insieme al suo connazionale, Frances Tiafoe, ha già strappato anche il pass per i quarti di finale, l’uno vincente in due set contro il moldavo Radu Albot (6-4 6-0), l’altro, invece, a segno sul numero due del tabellone kazako, il serbo Miomir Kecmanovic (7-5 6-3).

Big Foe building big momentum 👊



Seppi, invece, per un posto nei quarti di finale, sfiderà domani il vincente della sfida tra il kazako Alexander Bublik, numero 6 del tabellone, e lo statunitense Mackenzie McDonald, in programma quest’oggi.

Nella giornata di ieri, per quanto riguarda ancora gli incontri di primo turno, subito fuori la testa di serie numero cinque, lo statunitense Tennys Sandgren, eliminato in due set dal ceco Jiri Vesely (6-4 7-6).

Vittorie al terzo set per il giapponese Yuichi Sugita e per il bielorusso Egor Gerasimov, rispettivamente contro il bosniaco Damir Dzumhur (6-1 5-7 6-4) e contro il sudafricano Lloyd Harris (6-3 3-6 7-6) mentre va avanti agevolmente il giovane talento finlandese Emil Ruusuvuori che ha lasciato due giochi alla wild card locale Timofey Skatov (6-2 6-0).

QUI, per il tabellone aggiornato dell’ATP 250 di Nur-Sultan.

