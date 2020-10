Tennis, ATP: il circuito va avanti, ecco San Pietroburgo, Colonia e la Sardegna

Nemmeno il tempo di celebrare l’ennesima impresa di Rafael Nadal che il circuito già riprende la sua corsa in questa coda di 2020 con ben tre eventi e diversi protagonisti ancora intenzionati a giocare in una stagione ridotta dall’emergenza sanitaria.

Due eventi sul veloce indoor, uno a San Pietroburgo ed uno a Colonia, ed uno, invece, sulla terra rossa all’aperto della Sardegna, nel Forte Village di Santa Margherita di Pula che, per la prima volta, ospita un torneo di questo livello.

E proprio qui spiccano i numerosi azzurri al via, a partire dal primo favorito del seeding Fabio Fognini, che, dopo il bye al primo turno, esordirà contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena ed il qualificato argentino Federico Coria.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, è testa di serie numero sei Lorenzo Sonego, reduce dal primo ottavo di finale slam al Roland Garros che, all’esordio sfiderà il giovane Giulio Zeppieri, entrato grazie ad una wild card proprio come Marco Cecchinato, atteso pure lui da un derby contro Gianluca Mager, e Lorenzo Musetti impegnato contro il numero otto Pablo Cuevas.

Al via anche Andreas Seppi, di fronte all’argentino Federico Delbonis, Salvatore Caruso, opposto al tedesco Yannick Hanfmann e Stefano Travaglia che esordirà in Sardegna nel derby contro il qualificato Andrea Pellegrino.

In Russia e in Germania, invece, non ci sono italiani al via in seguito ai forfait di Matteo Berrettini, ancora prima di sorteggiare i tabelloni, e di Jannik Sinner, presente, invece, nel main draw di San Pietroburgo ma ko per un virus intestinale.

Nell’ATP 500 russo spiccano diversi nomi illustri come Daniil Medvedev, Denis Shapovalov, Andrey Rublev e Karen Khachanov mentre in Germania, occhi puntati, sul primo favorito, Alexander Zverev, insidiato nel trionfo in casa da Roberto Bautista Agut e dal giovane Felix Auger-Aliassime.

TABELLONI TORNEI ATP 12-18 OTTOBRE

QUI, per il tabellone dell’ATP 500 di San Pietroburgo.

QUI, per il tabellone dell’ATP 250 di Colonia 1.

QUI, per il tabellone dell’ATP 250 di Santa Margherita di Pula.

