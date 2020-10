Tennis, ATP: fuori Sonego e Caruso, Djere vince il derby serbo contro Lajovic

In una giornata caratterizzata soprattutto dalla notizia della positività al Coronavirus di Fabio Fognini, l’ATP 250 di Santa Margherita di Pula ha dovuto fare i conti con l’uscita di scena, sul campo, di altri due azzurri.

Dopo aver vinto il derby contro Zeppieri all’esordio e reduce da un ottimo Roland Garros, si ferma al secondo turno, un po’ all’improvviso, la corsa in Sardegna di Lorenzo Sonego, testa di serie numero cinque.

Il tennista piemontese, fresco di best ranking di numero 42 della classifica mondiale, ha ceduto in tre set, in due ore e quindici minuti di gioco, ma piuttosto nettamente nel parziale decisivo, al ceco Jiri Vesely (6-4 3-6 6-1).

Adesso per Vesely non ci sarà il numero due del tabellone Dusan Lajovic, bensì il suo connazionale, il serbo Laslo Djere, che in due set (6-4 7-5) ha avuto la meglio sul più quotato avversario.

Nulla da fare anche per Salvatore Caruso, all’esordio in Sardegna dopo la finale nel Challenger di Parma rinviata e giocata lunedì, che, in una partita a senso unico, ha fatto strada al tedesco Yannick Hanfmann (6-0 6-4) nel prosieguo del torneo.

Subito out anche il vincitore del Challenger di Parma, lo statunitense Frances Tiafoe che, dopo aver sprecato numerose chance ed essersi anche leggermente infortunato nel tie break del primo set, ha finito per cedere al francese Corentin Moutet (7-6 6-4).

Infine, escono di scena anche gli spagnoli Pablo Andujar, numero sei del tabellone, e Roberto Carballes Baena, il primo sconfitto in tre set dall’argentino Federico Delbonis (5-7 7-6 6-4), il secondo, invece, battuto nettamente dal lucky loser Danilo Petrovic (6-1 6-4), entrato in tabellone in virtù del ritiro di Fognini.

🇦🇷 @FedeDelbonis resiste en un pulso durísimo ante Pablo Andújar y pisa los CF del #SardiniaOpen. — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 14, 2020

Per quanto riguarda, invece, Lorenzo Musetti che aveva giocato in doppio, martedì, in coppia con Fabio Fognini, il suo tampone ha avuto esito negativo e quindi, da protocollo, potrà scendere oggi in campo conto Andrea Pellegrino.

QUI, per il tabellone aggiornato dell’ATP 250 Sardegna Open.

