Tennis: Fabio Fognini positivo al Coronavirus, out dal Sardegna Open

L’esordio di Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, era previsto tra poche ore, in questo pomeriggio, ma il tennista ligure è risultato positivo al Coronavirus.

Il numero due d’Italia, prima testa di serie di questo nuovo evento nel calendario, avrebbe dovuto fare quest’oggi il suo esordio nel tabellone di singolare, dopo un bye al primo turno, contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Purtroppo, però, Fognini è risultato positivo al Coronavirus e, di conseguenza, costretto al forfait con il successivo ingresso in tabellone di un lucky loser, il serbo Danilo Petrovic, avversario adesso di Carballes Baena per un posto nei quarti di finale.

Adesso, però, resta da capire cosa è previsto dal protocollo del torneo (ogni evento si dota di un protocollo che può subire delle variazioni) dato che Fognini, ieri, ha giocato un incontro del tabellone di doppio in coppia con Lorenzo Musetti contro un altro duo azzurro, quello composto da Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori.

Il problema sorge, soprattuto, per Lorenzo Musetti, ancora presente nel tabellone di singolare, atteso domani dal derby con Andrea Pellegrino, ed eventualmente anche per la coppia Sonego-Vavassori, per comprendere se saranno costretti al ritiro o se, in caso di test negativi, avranno il permesso per continuare il loro torneo.

