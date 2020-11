Tennis, ATP Finals Londra: è vincente la prima di Djokovic, inizia bene anche Medvedev

Nella prima giornata delle ATP Finals di Londra avevano vinto le due teste di serie più alte del girone, Rafael Nadal e Dominic Thiem, nella seconda il copione si è ripetuto con i successi di Novak Djokovic e Daniil Medvedev.

Se il match inaugurale del torneo, la vittoria in tre set di Thiem, aveva anticipato equilibrio, tensione e spettacolo, i successivi tre incontri hanno decisamente deluso le aspettative e, dopo il rapido successo di Nadal, anche Novak Djokovic e Daniil Medvedev hanno comodamente esordito nel Master.

Il tennista serbo, che chiuderà la stagione per la sesta volta in carriera da numero uno del ranking ATP, dopo aver subito un break in avvio, anche senza brillare particolarmente, ha lasciato le briciole, appena cinque giochi, all’esordiente Diego Schwartzman (6-3 6-2).

Un match praticamente mai in discussione se non in quel tentennamento iniziale, ma una condizione di Djokovic ancora lontana dalla perfezione a cui ha abituato in diversi eventi di questa strana stagione, da rivedere, senz’altro, già nel prossimo incrocio contro Medvedev.

Il tennista russo, alla seconda partecipazione alle Finals di Londra, dopo aver chiuso la scorsa edizione con sole sconfitte, ha ottenuto la sua prima vittoria grazie al successo, in due set, su Alexander Zverev (6-3 6-4), campione nel 2018, nella riedizione della recente finale di Parigi Bercy.

Se in Francia l’incontro si era rivelato intenso ed equilibrato soprattutto nei primi due parziali prima del dominio di Medvedev nel terzo, questo nuovo confronto non ha rispettato le premesse con il russo sempre in controllo, dal primo all’ultimo quindici.

Il girone Tokyo 1970, intitolato alla prima edizione delle ATP Finals che compiono cinquant’anni, tornerà in campo domani con le sfide tra vincitori, Djokovic contro Medvedev e perdenti, Schwartzman e Zverev, della prima giornata.

